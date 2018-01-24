Я нашел ошибку
Главные новости: 
В 22:54 специалисты «ПТС» завершили сварочные работы на месте повреждения тепломагистрали. В настоящий момент начато заполнение трубопровода водой.
Сегодня в Самаре вновь прорвало теплотрассу на Стара-Загоре
27 января наша команда проведет сразу две контрольных игры – с азербайджанским
Второй матч на турецком сборе "Крылья Советов" завершили победой со счетом 4:0 над болгарской командой "Черно море"
Он лишился свободы сроком на 3 года 3 месяца, с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
В Самаре осужден директор районного центра социально-экономического развития за растрату и злоупотребление полномочиями
Новая организация движения на перекрестке поможет разгрузить улицу Ново-Садовую и ликвидировать пробки.
В Самаре на пересечении улиц Ново-Садовой и Аминева изменят схему движения
В РСА уверены, что рыночные схемы будут выгодны всем, а тарифы станут более справедливыми для автовладельцев.
Российские автостраховщики хотят отменить госрегулирование тарифов ОСАГО
На месте ДТП работали медики, но мужчина не выжил.
В Самаре на проспекте Кирова грузовик насмерть сбил мужчину на переходе
Известны адреса, где планируется установить новые камеры.
В Самаре установят 611 новых дорожных камер
Подобное предложение будет «способствовать трезвению на муниципальном уровне через соревновательный дух».
Власти Камчатки вместе с РПЦ решили бороться с пьянством при помощи рейтингов самых трезвых и пьющих районов
сегодня  Четверг, 25 января, 03:26
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -10 °C, Тольятти  -10 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 25/01:
USD 56.39
-0.02
EUR 69.45
0.38
Искать
Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

В Куйбышевском районе Самары появится новая дорога

24 января 2018 18:00
199
Точные сроки строительства новой дороги не указаны.
В Министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области рассказали, что в Куйбышевском районе Самары появится новая дорога, сообщает samarskie-voditeli.

Речь идет об объезде улицы Тракторной, которая расположена в частном секторе. По этой узкой улице постоянно проезжают грузовики к пескобазе, нарушая покой местных жителей и затрудняя движение легковым автомобилям.

Жительница Куйбышевского район задала в твиттере минтранса вопрос, решается ли вопрос со строительством новой дороги. Она напомнила, что полтора года назад на встрече Ивана Пивкина с жителями этот вопрос обсуждался, после чего жителям обещали построить дорогу.

В минтрансе ответили, что проект планировки территории уже подготовлен, над проблемой в министерстве работают.

Точные сроки строительства новой дороги не указаны. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Благоустройство региона
24 января 2018  19:57
Известны адреса, где планируется установить новые камеры.
В Самаре установят 611 новых дорожных камер
Известны адреса, где планируется установить новые камеры.  Благоустройство региона
218
24 января 2018  18:07
На углу Арцыбушевской и Льва Толстого.
Еще одна гостиница откроется в центре Самары
На углу Арцыбушевской и Льва Толстого.  Благоустройство региона
201
24 января 2018  18:00
Точные сроки строительства новой дороги не указаны.
В Куйбышевском районе Самары появится новая дорога
Точные сроки строительства новой дороги не указаны.   Благоустройство региона
198
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
30 ноября 2017  16:06
Как выбрать мебель для офиса?
 Офис – сложная организация, в которую входит множество больших и мелких элементов.  Капитальный ремонт в Самаре
688
25 ноября 2017  10:04
Принимаем квартиру с ремонтом правильно
Принимаем квартиру с ремонтом правильно
 Сэкономить на покупке квартиры в новостройке можно несколькими способами. Один из них – приобретение жилья на начальных этапах строительства. Капитальный ремонт в Самаре
297
18 марта 2015  17:49
В Самарской области в 2015 году предусмотрено отремонтировать 902 дома
В настоящее время по 800 домам ведутся проектные работы. Капитальный ремонт в Самаре
10747
Весь список
Всё в Дом
22 января 2018  17:22
Ремонт уплотнителя стиральной машины
Ремонт уплотнителя стиральной машины
 Стиральная машина является сложным автоматическим устройством, состоящим из множества узлов и деталей. Со временем они изнашиваются и выходят из строя.  Всё в Дом
70
8 ноября 2017  21:16
Покупка садовой мебели
Покупка садовой мебели
 Почти у всех есть неправильное представление о том, что такое действительно садовая мебель. Всё в Дом
618
3 ноября 2017  17:02
Как правильно выбрать водоотвод?
Как правильно выбрать водоотвод?
 Каждый домовладелец знает, что благоустройство собственного дома во многом зависит от правильно выбранных изделий, способных удалить талые или ливневые воды... Всё в Дом
295
Весь список
ЖКХ
24 января 2018  12:18
Ликвидация повреждения на теплосети на Заводском шоссе в Самаре завершена На время работ потребители были переведены на резервную схему.
Ликвидация повреждения на теплосети на Заводском шоссе в Самаре завершена
На время работ потребители были переведены на резервную схему. ЖКХ
243
24 января 2018  10:54
СКС предупреждает: Долги за воду взыскиваются через суд Причём с недавнего времени эта процедура серьёзно упростилась.
СКС предупреждает: Долги за воду взыскиваются через суд
Причём с недавнего времени эта процедура серьёзно упростилась. ЖКХ
163
24 января 2018  09:14
Ремонтные работы на месте повреждения теплосети на Заводском шоссе в Самаре велись на протяжении всей ночи Повреждена теплосеть диаметром 900 мм.
Ремонтные работы на месте повреждения теплосети на Заводском шоссе в Самаре велись на протяжении всей ночи
Повреждена теплосеть диаметром 900 мм. ЖКХ
183
Весь список

Экология
24 января 2018  10:47
Ученые сочли, что слишком чистый воздух вреден Он значительно усугубить глобальное потепление.
Ученые сочли, что слишком чистый воздух вреден
Он может значительно усугубить глобальное потепление. Экология
169
24 января 2018  09:29
Жигулевский заповедник объявляет о начале областного фотоконкурса
Жигулевский заповедник объявляет о начале областного фотоконкурса "Большой год -2018"
Задача конкурса: сфотографировать как можно больше видов птиц на территории Самарской области.  Экология
174
18 января 2018  12:54
В Самарской области назвали участки дорог, где чаще всего встречаются дикие животные Список составил департамент охоты и рыболовства региона.
В Самарской области назвали участки дорог, где чаще всего встречаются дикие животные
Список составил департамент охоты и рыболовства региона.
Экология
688
Весь список


Видео
15 января 2018  11:35
Дмитрий Азаров:
Дмитрий Азаров: "Малые города" Самарской области - территории особого внимания
Глава региона предложил в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему.
Социум
1464
15 января 2018  09:52
На ул. Гагарина в Самаре 27 человек тушили пожар Горели домашние вещи.
На ул. Гагарина в Самаре 27 человек тушили пожар
Горели домашние вещи. Происшествия
474
12 января 2018  13:31
Дмитрий Азаров поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником
Дмитрий Азаров поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником
Он отметил, что сегодня эффективное взаимодействие с органами прокуратуры выстроено на всех уровнях власти. Социум
457
24 августа 2017  10:48
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни. На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Криминал
6684
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
2451
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
9375
Весь список

Фоторепортажи
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
3223
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
1890
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
2321
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
2199
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
1850
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
3461
Весь список

Мероприятия
В Самаре в здании на улице Куйбышева откроют мемориальную доску в память о дипломатической миссии Австралии
В канун Дня студента сотрудники ГИБДД проведут акцию «Студенты за жизнь по правилам!»
Татьянин день отметят в центре «Мы вместе»
Весь список
Популярное
за сегодня

Сегодня в Самаре вновь прорвало теплотрассу на Стара-Загоре

121

В Самаре на проспекте Кирова грузовик насмерть сбил мужчину на переходе

42
за неделю

21 января скоропостижно скончался режиссер самарского драмтеатра Вячеслав Гвоздков

2751

Соблюдая православные традиции: Дмитрий Азаров "окунулся в иордань на реке Самара"

2718

Съемочная группа «Ревиззоро» побывала на Троицком рынке в Самаре

2671
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда