В Куйбышевском районе Самары появится новая дорога
24 января 2018 18:00
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Речь идет об объезде улицы Тракторной, которая расположена в частном секторе. По этой узкой улице постоянно проезжают грузовики к пескобазе, нарушая покой местных жителей и затрудняя движение легковым автомобилям.
Жительница Куйбышевского район задала в твиттере минтранса вопрос, решается ли вопрос со строительством новой дороги. Она напомнила, что полтора года назад на встрече Ивана Пивкина с жителями этот вопрос обсуждался, после чего жителям обещали построить дорогу.
В минтрансе ответили, что проект планировки территории уже подготовлен, над проблемой в министерстве работают.
Точные сроки строительства новой дороги не указаны.
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