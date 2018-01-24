В Куйбышевском районе Самары появится новая дорога

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Речь идет об объезде улицы Тракторной, которая расположена в частном секторе. По этой узкой улице постоянно проезжают грузовики к пескобазе, нарушая покой местных жителей и затрудняя движение легковым автомобилям.Жительница Куйбышевского район задала в твиттере минтранса вопрос, решается ли вопрос со строительством новой дороги. Она напомнила, что полтора года назад на встрече Ивана Пивкина с жителями этот вопрос обсуждался, после чего жителям обещали построить дорогу.В минтрансе ответили, что проект планировки территории уже подготовлен, над проблемой в министерстве работают.Точные сроки строительства новой дороги не указаны.