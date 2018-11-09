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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

В Крутых Ключах планируют построить еще один выезд на Московское шоссе

9 ноября 2018 19:58
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По планам министерства, дорога будет четырехполосной, с тротуарами из плитки и пандусами. Вдоль будет проложено уличное освещение.
Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области разместило на портале госзакупок документ о конкурсе по выбору подрядчика, который разработает проект Северного шоссе в микрорайоне Крутые Ключи.

Эта дорога будет еще одним выездом, соединяющим микрорайон с сетью дорог города. Шоссе соединит бульвар Финютина и Московское шоссе. Протяженность участка 0,5 километров.

Дорогу планируется построить в рамках шестого этапа строительства. По планам министерства, дорога будет четырехполосной, с тротуарами из плитки и пандусами. Вдоль будет проложено уличное освещение.

Выбранный подрядчик должен будет провести инженерно-геодезические изыскания до 15 декабря этого года, а до 30 июня 2019 года подготовить сам проект. Максимальная сумма контракта – 6 миллионов рублей.

Северное шоссе должно будет соединить две части микрорайона – Крутые Ключи и Кошелев-парк, а также Самару, поселок Петра Дубрава и Дубовый Гай, передает samarskie-voditeli.ru.

 
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Комментарии



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