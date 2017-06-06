В 40 российских городах, включая Самару, пройдет масштабная реконструкция
6 июня 2017 12:28
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В сорока российских городах летом 2017 года пройдет программа реконструкции, которая затронет улицы, парки, площади, набережные и дворы – в сумме, примерно 210 «знаковых общественных мест».
Затраты на программу составят 42 миллиарда рублей, из которых 26 млрд будет выделено из федерального бюджета, передают «Ведомости».
Как сообщил министр строительства РФ Михаил Мень, «знаковые общественные места», которые будут реконструированы в ходе программы, определятся по итогам голосования жителей города. По его словам, проект не ограничится установкой новых скамеек и фонарей, а будет «гораздо существеннее».
Опыт Москвы станет образцом того, каким образом можно создать городскую среду, позволяющую конкурировать с мировыми центрами. В ходе реконструкции планируется задействовать, в частности, стандарты московской программы «Моя улица».
В стороне от реконструкции останутся Москва, Санкт-Петербург, Казань и Сочи. Особое же внимание будет уделено городам, которые примут Чемпионат мира по футболу в 2018 году – Саранск, Самара, Ростов-на-Дону, Калининград, Нижний Новгород, Волгоград и Екатеринбург.
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