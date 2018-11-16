Утверждены изменения в документацию по строительству второй очереди Самарского метрополитена
16 ноября 2018 17:15
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Предполагаемая трасса второй очереди метрополитена проходит от планируемого мостового перехода «Фрунзенский» по берегу р. Самары до
железнодорожного вокзала, далее трассой на эстакаде пересекает станционные ж/д пути и начиная с улицы Мечникова уходит под землю под проспектом Карла Маркса до пр. Масленникова, далее под Московским шоссе доходит до района расположения Центрального автовокзала. При этом переход эстакады в подземную часть осуществляется в непосредственной близости с проектируемым зданием Кассационного суда, и корректировка проекта связана, в том числе, с формированием земельного участка под здание суда. Границы разработки проекта внесения изменений приняты в районе улицы Мечникова.
Первый заместитель министра строительства – главный архитектор Самарской области Анатолий Баранников отметил: «Все работы, так или иначе связанные с внесением изменений в документацию по строительству второй очереди самарского метрополитена, чрезвычайно важны для нашего региона. Они находятся на постоянном контроле руководства губернии», передает пресс-служба облправительства.
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