Утверждены изменения в документацию по строительству второй очереди Самарского метрополитена

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Утверждены изменения в документацию «Проектирование и строительство метрополитена в городском округе Самара» (II очередь строительства на участке от ст. «Хлебная площадь» до ст. «Орловская» Центральный автовокзал). Они выполнены на участке, расположенном в районе Крымской площади, где будет находиться здание Шестого кассационного суда общей инстанции. Соответствующее распоряжение подписал врио первого вице-губернатора – председателя правительства Самарской области. В 2019 году на строительство метрополитена в Самаре из областного бюджета будет выделено 260 миллионов рублей.Предполагаемая трасса второй очереди метрополитена проходит от планируемого мостового перехода «Фрунзенский» по берегу р. Самары дожелезнодорожного вокзала, далее трассой на эстакаде пересекает станционные ж/д пути и начиная с улицы Мечникова уходит под землю под проспектом Карла Маркса до пр. Масленникова, далее под Московским шоссе доходит до района расположения Центрального автовокзала. При этом переход эстакады в подземную часть осуществляется в непосредственной близости с проектируемым зданием Кассационного суда, и корректировка проекта связана, в том числе, с формированием земельного участка под здание суда. Границы разработки проекта внесения изменений приняты в районе улицы Мечникова.Первый заместитель министра строительства – главный архитектор Самарской области Анатолий Баранников отметил: «Все работы, так или иначе связанные с внесением изменений в документацию по строительству второй очереди самарского метрополитена, чрезвычайно важны для нашего региона. Они находятся на постоянном контроле руководства губернии», передает пресс-служба облправительства.