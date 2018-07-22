Уникальный памятник мировой архитектуры - Фабрика-кухня в Самаре - обязательно будет восстановлен

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Подрядчик почти угробил объект. Работа встала. Тем не менее, свет в конце туннеля найден.Совместно с министром культуры РФ Владимиром Мединским‬ и ‪Дмитрием Азаровым в ближайшее время выработаем алгоритм возобновления реставрации фабрики-кухни, где должен разместиться Средневолжский филиал Государственного музейно-выставочного центра РОСИЗО, уверен Хинштейн‬.Уяснили причину срыва восстановления на фабрике-кухне. Целая цепь.Подрядчик провалил контракт, полгода бездействовал, варварски разобрал здание, игнорируя арх.надзор.Прежнее правительство СО и мэрия делами фабрики особо не интересовались.Только после прихода Дмитрия Азарова‬ пошло расторжение контракта с нерадивым подрядчиком, длившееся до весны 2018.Александр Хинштейн уверен, что все невзгоды с фабрикой-кухней уже позади: "С Владимиром Мединским‬ и ‪Дмитрием Азаровым мы предварительно нашли алгоритм решения. Этот уникальный памятник мировой архитектуры - обязательно будет восстановлен, заживет активной творческой жизнью и станет гордостью Самары".