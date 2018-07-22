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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

Уникальный памятник мировой архитектуры - Фабрика-кухня в Самаре - обязательно будет восстановлен

22 июля 2018 14:49
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Подрядчик почти угробил объект. Работа встала. Тем не менее свет в конце туннеля найден.
Вместе с ‪врио первого заместителя Председателя Правительства Самарской области‬ Виктором Кудряшовым провели совещание по многострадальной фабрике-кухне: памятник конструктивизма 1932 г., выстроенный в форме серпа и молота. Ситуация плачевная, сообщает Александр Хинштейн.

Подрядчик почти угробил объект. Работа встала. Тем не менее, свет в конце туннеля найден.

Совместно с министром культуры РФ Владимиром Мединским‬ и ‪Дмитрием Азаровым в ближайшее время выработаем алгоритм возобновления реставрации фабрики-кухни, где должен разместиться Средневолжский филиал Государственного музейно-выставочного центра РОСИЗО, уверен Хинштейн‬.

Уяснили причину срыва восстановления на фабрике-кухне. Целая цепь.

Подрядчик провалил контракт, полгода бездействовал, варварски разобрал здание, игнорируя арх.надзор.

Прежнее правительство СО и мэрия делами фабрики особо не интересовались.

Только после прихода Дмитрия Азарова‬ пошло расторжение контракта с нерадивым подрядчиком, длившееся до весны 2018.

Александр Хинштейн  уверен, что все невзгоды с фабрикой-кухней уже позади: "С Владимиром Мединским‬ и ‪Дмитрием Азаровым мы предварительно нашли алгоритм решения. Этот уникальный памятник мировой архитектуры - обязательно будет восстановлен, заживет активной творческой жизнью и станет гордостью Самары".  
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Комментарии



Благоустройство региона
22 июля 2018  14:49
Подрядчик почти угробил объект. Работа встала. Тем не менее свет в конце туннеля найден.
Уникальный памятник мировой архитектуры - Фабрика-кухня в Самаре - обязательно будет восстановлен
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