Уникальный памятник мировой архитектуры - Фабрика-кухня в Самаре - обязательно будет восстановлен
22 июля 2018 14:49
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Подрядчик почти угробил объект. Работа встала. Тем не менее, свет в конце туннеля найден.
Совместно с министром культуры РФ Владимиром Мединским и Дмитрием Азаровым в ближайшее время выработаем алгоритм возобновления реставрации фабрики-кухни, где должен разместиться Средневолжский филиал Государственного музейно-выставочного центра РОСИЗО, уверен Хинштейн.
Уяснили причину срыва восстановления на фабрике-кухне. Целая цепь.
Подрядчик провалил контракт, полгода бездействовал, варварски разобрал здание, игнорируя арх.надзор.
Прежнее правительство СО и мэрия делами фабрики особо не интересовались.
Только после прихода Дмитрия Азарова пошло расторжение контракта с нерадивым подрядчиком, длившееся до весны 2018.
Александр Хинштейн уверен, что все невзгоды с фабрикой-кухней уже позади: "С Владимиром Мединским и Дмитрием Азаровым мы предварительно нашли алгоритм решения. Этот уникальный памятник мировой архитектуры - обязательно будет восстановлен, заживет активной творческой жизнью и станет гордостью Самары".
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Комментарии
Благоустройство региона
22 июля 2018 14:49
Подрядчик почти угробил объект. Работа встала. Тем не менее свет в конце туннеля найден. Благоустройство региона
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