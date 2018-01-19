Улицу Ташкентскую в Самаре временно частично перекроют

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Планируется перекрыть правую сторону улицы Ташкентской и установить новые дорожные знаки. Транспорт будет двигаться по левой полосе. Причина ограничения – высота рельсов. Пока новая схема движения находится на согласовании, но уже в течение недели этот вопрос будет решен.Артем Кудашев уточнил, что на этом перекрестке водители часто при повороте на улицу Ташкентскую нарушают правила, т.к. там установлены знаки «Движение прямо». Чтобы повернуть на Ташкентскую при движении из города, необходимо заранее выехать на улицу Дальнюю. А при движении в сторону города – на улицу Зои Космодемьянской. Данная схема будет действовать, пока не будет полностью завершена реконструкция улицы Ташкентской.