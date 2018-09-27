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Улицу Ташкентскую в Самаре доделает местная компания с питерской пропиской

27 сентября 2018 23:24
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За очередной — четвертый — этап реконструкции улицы Ташкентская в Самаре возьмется «Балтийская строительная компания-СПб».
За очередной — четвертый — этап реконструкции улицы Ташкентская в Самаре возьмется «Балтийская строительная компания-СПб». Она оказалась единственным участником торгов, которые объявило министерство транспорта и автодорог Самарской области. Ценовое предложение «БСК-СПб» не озвучено. Вероятнее всего, договор подряда будет подписан по стартовой цене в 147,4 млн рублей, передает «СО» ОНЛАЙН.

Как уже сообщало «СО» ОНЛАЙН», четвертым этапом реконструкции улицы Ташкентской определен отрезок от улицы Стара-Загора до областной больницы им.Середавина. Здесь дорога уже перестраивалась в рамках подготовки города к ЧМ-2018, однако радикальные изменения затронули в основном тот участок, который выходит на Московское шоссе и находится рядом с больницей. Теперь работы планируется провести на отрезке в 660 метров, что составляет менее половины расстояния от Московского шоссе до улицы Стара Загора. Работы должны быть завершены в течение года, до 30 сентября 2019 года.

Реконструкцией улицы Ташкентской на других участках занималась компания «Хрипунов и К». По данным системы «СПАРК-Интерфакс», непубличное акционерное общество «Балтийская строительная компания-СПб» зарегистрировано в Санкт-Петербурге, но имеет самарский адрес. 97% ее акций принадлежит самарскому «ВТС», остальные 3% — частному лицу. Генеральный директор — Алексей Рогожин. Компания специализируется на дорожном строительстве.

Наибольший объем контрактов у нее был заключен в 2014 году с ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» — 2,3 млрд рублей. Еще 1,25 млрд пришлось на подряды ФКУ «Упрдор «Прикамье» в 2015–2017 гг. Тогда как первые два контракта «БСК-СПб» с самарским минтрансом общей стоимостью 103,3 млн рублей на реконструкцию дорог в муниципальных районах появились только в этом году. 



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Комментарии



Благоустройство региона
27 сентября 2018  23:24
За очередной — четвертый — этап реконструкции улицы Ташкентская в Самаре возьмется «Балтийская строительная компания-СПб».
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