Улицу Ташкентскую в Самаре доделает местная компания с питерской пропиской

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Как уже сообщало «СО» ОНЛАЙН», четвертым этапом реконструкции улицы Ташкентской определен отрезок от улицы Стара-Загора до областной больницы им.Середавина. Здесь дорога уже перестраивалась в рамках подготовки города к ЧМ-2018, однако радикальные изменения затронули в основном тот участок, который выходит на Московское шоссе и находится рядом с больницей. Теперь работы планируется провести на отрезке в 660 метров, что составляет менее половины расстояния от Московского шоссе до улицы Стара Загора. Работы должны быть завершены в течение года, до 30 сентября 2019 года.Реконструкцией улицы Ташкентской на других участках занималась компания «Хрипунов и К». По данным системы «СПАРК-Интерфакс», непубличное акционерное общество «Балтийская строительная компания-СПб» зарегистрировано в Санкт-Петербурге, но имеет самарский адрес. 97% ее акций принадлежит самарскому «ВТС», остальные 3% — частному лицу. Генеральный директор — Алексей Рогожин. Компания специализируется на дорожном строительстве.Наибольший объем контрактов у нее был заключен в 2014 году с ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» — 2,3 млрд рублей. Еще 1,25 млрд пришлось на подряды ФКУ «Упрдор «Прикамье» в 2015–2017 гг. Тогда как первые два контракта «БСК-СПб» с самарским минтрансом общей стоимостью 103,3 млн рублей на реконструкцию дорог в муниципальных районах появились только в этом году.Фото: