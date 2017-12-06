Улицу Ново-Садовую от Первомайской до Полевой откроют после работ по очистке снега, возможно, уже сегодня
6 декабря 2017 16:50
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Установлены дорожные знаки и нанесена разметка.
Улицу Ново-Садовую от Полевой до Первомайской перекрыли для движения транспорта в 2012 году в рамках выполнения работ по продлению ветки метрополитена, сообщает пресс-служба облправительства.
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Благоустройство региона
6 декабря 2017 16:50
Улицу Ново-Садовую от Полевой до Первомайской перекрыли для движения транспорта в 2012 году в рамках выполнения работ по продлению ветки метрополитена. Благоустройство региона
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