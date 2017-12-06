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Улицу Ново-Садовую от Первомайской до Полевой откроют после работ по очистке снега, возможно, уже сегодня
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Улицу Ново-Садовую от Первомайской до Полевой откроют после работ по очистке снега, возможно, уже сегодня

6 декабря 2017 16:50
238
Улицу Ново-Садовую от Полевой до Первомайской перекрыли для движения транспорта в 2012 году в рамках выполнения работ по продлению ветки метрополитена.
В настоящее время по улице Ново-Садовой (участок от Первомайской до Полевой) ведется очистка автодороги от снега. По завершении работ, при благоприятных погодных условиях, уже сегодня автомобилисты смогут проехать по улице Ново-Садовой.

Установлены дорожные знаки и нанесена разметка.

Улицу Ново-Садовую от Полевой до Первомайской перекрыли для движения транспорта в 2012 году в рамках выполнения работ по продлению ветки метрополитена, сообщает пресс-служба облправительства. 
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Комментарии



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6 декабря 2017  16:50
Улицу Ново-Садовую от Полевой до Первомайской перекрыли для движения транспорта в 2012 году в рамках выполнения работ по продлению ветки метрополитена.
Улицу Ново-Садовую от Первомайской до Полевой откроют после работ по очистке снега, возможно, уже сегодня
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