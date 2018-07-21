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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

Улицу Мичурина в Самаре намерны продлить

21 июля 2018 10:45
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Улицу Мичурина в Самаре намерны продлить Она протянется до улицы Врубеля
Она протянется до улицы Врубеля.

Улицу Мичурина в Самаре по-прежнему намерены реконструировать.

О планах продления ее до улицы Врубеля говорят уже с 2016 года, однако и в 2018 году строительные работы не начнутся.

"Для реконструкции дороги по ул. Мичурина от ул. Революционной до ул. Врубеля разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение госэкспертизы", - рассказали в департаменте градостроительства.

Но так как решением городской Думы в 2018 году финансирование работ не предусмотрено, начать реконструкцию планируется в 2019 году, пишет Самру.ру.
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Комментарии



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