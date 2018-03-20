Я нашел ошибку
Главные новости: 
За 2017 год было вывезено 334 незаконных объекта потребительского рынка.
Горвласти Самары обсудили вопрос ликвидации незаконной рекламы и объектов потребрынка
Власти Самары ищут подрядную компанию, которая займется завершением дорожных работ на Красноглинском шоссе.
Укладку асфальта на Красноглинском шоссе планируют начать в мае
В результате происшествия образовался провал длиной 10 м и глубиной 4 м. Из-за случившегося перекрыто движение по двум из четырех полос на Ферганской улице.
В Москве при строительстве метро произошел провал грунта
Госавтоинспекция МВД России отмечает, что контролировать применение световозвращающих жилетов или накидок должны прежде всего сами водители транспортных средств для обеспечения как личной безопасности, так и безопасности окружающих участников дорожного дв
Вступили в силу поправки в ПДД, касающиеся использования световозвращающих жилетов водителями
Хакатон — форум разработчиков, во время которого специалисты из разных областей разработки программного обеспечения (программисты, дизайнеры, менеджеры) сообща работают над решением какой-либо проблемы.
В региональном центре инноваций StartupSamara стартует Хакатон для школьников
Михаил Бабич в Самаре примет участие в торжественном открытии клинического госпиталя «Мать и дитя»
Михаил Бабич в Самаре примет участие в торжественном открытии клинического госпиталя «Мать и дитя»
На заседании планируется обсудить два основных вопроса: разработку проекта региональной программы по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также условия реализации проекта «Система доступного
В Самаре состоится заседание межведомственной рабочей группы по программе реабилитации инвалидов
В Самарской области паллиативная медицинская помощь взрослому населению оказывается в 38 учреждениях здравоохранения, детям – в трех учреждениях Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина, Самарская городская детская клиническая больница
Правительство РФ направляет более 159 миллионов рублей на развитие медицинской помощи в Самарской области
сегодня  Вторник, 20 марта, 15:54
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -5 °C, Тольятти  -5 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 20/03:
USD 57.55
0.06
EUR 70.6
-0.21
Искать
Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

Укладку асфальта на Красноглинском шоссе планируют начать в мае

20 марта 2018 15:31
25
Власти Самары ищут подрядную компанию, которая займется завершением дорожных работ на Красноглинском шоссе.
Власти Самары ищут подрядную компанию, которая займется завершением дорожных работ на Красноглинском шоссе. Подрядчику, которого выберут по итогам аукциона 9 апреля, предстоит уложить еще один слой асфальта от моста через реку Сок до Волжского шоссе. На эти работы в бюджете области выделено 28,622 млн рублей.

Подготовительные работы будут начаты в апреле. А непосредственно укладка асфальта должна начаться в конце мая. По срокам подрядчик должен уложиться до середины октября. На этот же месяц запланировано и введение в эксплуатацию обновленного Красноглинского шоссе.

Ремонт Красноглинского шоссе был начат в 2017 году. Уже обновлена проезжая часть на участке от моста через реку Сок до Волжского шоссе. Кроме обновления проезжей части на Красноглинском шоссе появятся тротуары с тактильными плитами, будут установлены пешеходные ограждения, разделительная полоса и антишумовые экраны. Общая стоимость работ по ремонту Красноглинского шоссе превысила 600 млн рублей, передает samarskie-voditeli.ru.

 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Благоустройство региона
20 марта 2018  15:31
Власти Самары ищут подрядную компанию, которая займется завершением дорожных работ на Красноглинском шоссе.
Укладку асфальта на Красноглинском шоссе планируют начать в мае
Власти Самары ищут подрядную компанию, которая займется завершением дорожных работ на Красноглинском шоссе.  Благоустройство региона
25
20 марта 2018  10:45
В центре Самары создадут зону отдыха со старинной башней Она появится на пересечении ул. Водников и Кутякова.
В центре Самары создадут зону отдыха со старинной башней
Она появится на пересечении ул. Водников и Кутякова. Благоустройство региона
172
16 марта 2018  10:38
Утверждено содержание бюллетеня для референдума о судьбе подпорной стены на площади Славы в Самаре
Утверждено содержание бюллетеня для референдума о судьбе подпорной стены на площади Славы в Самаре
Вариантов ее будущей судьбы получилось всего два. Благоустройство региона
276
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
16 марта 2018  08:53
Офисные диваны: несколько советов при выборе
Офисные диваны: несколько советов при выборе
  Офисные диваны  являются одними из необходимых предметов мебели. Их устанавливают в холле, кабинете руководителя, в рабочих помещениях и зонах отдыха.  Капитальный ремонт в Самаре
132
13 марта 2018  18:12
Детская комната – территория комфорта и уюта
Детская комната – территория комфорта и уюта
 Казалось бы, в чем заключается сложность? Достаточно оборудовать спальное место и закупить массу игрушек! Но современным детям нужно значительно больше. Капитальный ремонт в Самаре
124
27 февраля 2018  19:37
Феншуй на кухне: салон Ital-Moscow рассказывает о главных табу
 Согласно древнему учению кухня является помещением, которое воплощает благополучие семьи и дома. Поэтому, чем она комфортней и гармоничней, тем более... Капитальный ремонт в Самаре
307
Весь список
Всё в Дом
8 февраля 2018  16:39
Конструкция современных матрасов – на чём нам лучше спится
Конструкция современных матрасов – на чём нам лучше спится
 Матрасы нового поколения продолжают возглавлять рейтинг продаж спальных принадлежностей. После «матрасного голода» советских времён покупатель... Всё в Дом
388
8 февраля 2018  16:03
Преимущества итальянской мебели Calligaris
Преимущества итальянской мебели Calligaris
 Итальянская мебель всегда находится на пике популярности. На то есть масса веских причин.  Купить calligaris  всегда можно в студии интерьеров FORMUL.RU.  Всё в Дом
192
22 января 2018  17:22
Ремонт уплотнителя стиральной машины
Ремонт уплотнителя стиральной машины
 Стиральная машина является сложным автоматическим устройством, состоящим из множества узлов и деталей. Со временем они изнашиваются и выходят из строя.  Всё в Дом
472
Весь список
ЖКХ
20 марта 2018  09:39
Руководство «Самарских коммунальных систем» отмечено почётными дипломами и медалями «За экологизацию производства в Российской Федерации»
Руководство «Самарских коммунальных систем» отмечено почётными дипломами и медалями «За экологизацию производства в Российской Федерации»
От качества работы компании в конечном итоге зависит экологическое благополучие Волги. ЖКХ
137
19 марта 2018  14:51
Накануне с самым большим объемом справились в Промышленном, Советском и Ленинском районах.
Ночью службы благоустройства Самары максимально задействовали все ресурсы для уборки города
Накануне с самым большим объемом справились в Промышленном, Советском и Ленинском районах.  ЖКХ
232
19 марта 2018  12:06
Из-за коммунальной аварии затопило улицу Промышленности в Самаре
Из-за коммунальной аварии затопило улицу Промышленности в Самаре
Пассажирские автобусы, следующие по маршруту №52, пустили в объезд. ЖКХ
722
Весь список

Экология
19 марта 2018  13:45
В Тольятти наградили победителей и участников конкурса «Большой год 2017»
В Тольятти наградили победителей и участников конкурса «Большой год 2017»
В течение 2017 г. ими сфотографировано 188 видов птиц. Экология
209
18 марта 2018  12:33
Жителей Самарской области ждет морозное начало рабочей недели
Жителей Самарской области ждет морозное начало рабочей недели
Ночью прогнозируют снег и метель. Экология
412
16 марта 2018  11:55
Лед на Волге в Самаре не вскроется до апреля
Лед на Волге в Самаре не вскроется до апреля
Синоптики рассказали о том, когда в Самаре в этом году можно ожидать ледохода. Экология
367
Весь список


Видео
12 марта 2018  12:45
Испанский спутник снял «Самара Арену» из космоса: видео Стадион обещают достроить к началу апреля.
Испанский спутник снял «Самара Арену» из космоса: видео
Стадион обещают достроить к началу апреля.
ЧМ-2018
1053
16 февраля 2018  14:00
Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году Первое место в рейтинге занял мобильный телефон.
Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
735
15 февраля 2018  13:42
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске.
В мире
681
12 февраля 2018  09:29
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila.
Культура
1419
30 января 2018  10:23
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
865
30 января 2018  09:52
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших.
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
951
Весь список

Фоторепортажи
18 февраля 2018  16:34
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
Культура
1558
2 февраля 2018  10:42
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост» Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост»: ФОТО
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
Социум
882
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
4125
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
2348
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
2808
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
2694
Весь список

Мероприятия
В Самаре состоится Единый день ГТО
В Самарском университете стартует международная "Неделя карьеры"
Самарская киностудия «Три товарища» проводит конкурс сценариев короткометражек
Весь список
Популярное
за сегодня

На ул. Ставропольской в Самаре ночью сгорел автомобиль

373

Во Дворце бракосочетания в Самаре рассказал будущим молодожёнам о мерах профилактики ВИЧ-инфекции

278

К директору самарской гимназии №1 пришли новые следователи

232
за неделю

Здание автосервиса на Авроре тушили более трех часов (Уточненная)

2616

СМИ узнали о гонораре Михаила Ефремова за главную роль в нашумевшем спектакле «Не становись чужим» в Самаре

2290

Автозавод объявил о старте производства Lada Granta Liftback в Тольятти

2190
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда