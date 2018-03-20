Укладку асфальта на Красноглинском шоссе планируют начать в мае
20 марта 2018 15:31
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Подготовительные работы будут начаты в апреле. А непосредственно укладка асфальта должна начаться в конце мая. По срокам подрядчик должен уложиться до середины октября. На этот же месяц запланировано и введение в эксплуатацию обновленного Красноглинского шоссе.
Ремонт Красноглинского шоссе был начат в 2017 году. Уже обновлена проезжая часть на участке от моста через реку Сок до Волжского шоссе. Кроме обновления проезжей части на Красноглинском шоссе появятся тротуары с тактильными плитами, будут установлены пешеходные ограждения, разделительная полоса и антишумовые экраны. Общая стоимость работ по ремонту Красноглинского шоссе превысила 600 млн рублей, передает samarskie-voditeli.ru.
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