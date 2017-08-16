Я нашел ошибку
Главные новости: 
Самарские велосипедисты стали чемпионами России
Самарские велосипедисты стали чемпионами России
Александр Бастрыкин дал поручение провести доследственную проверку по факту убийства котенка подростками в Самарской области
Александр Бастрыкин дал поручение провести доследственную проверку по факту убийства котенка подростками в Самарской области
Количество несанкционированных свалок в Самарской области уменьшается
Количество несанкционированных свалок в Самарской области уменьшается
В одной из больниц Самарской области выявили противопожарные нарушения
В одной из больниц Самарской области выявили противопожарные нарушения
Фура Scania врезалась в Hyundai на трассе под Сызранью
Фура Scania врезалась в Hyundai на трассе под Сызранью
Потребление электроэнергии в Самарской области в июле 2017 года снизилось на 0,1%
Потребление электроэнергии в Самарской области в июле 2017 года снизилось на 0,1%
Судебные приставы помогли жителю Самарской области взыскать компенсацию за избиение
Судебные приставы помогли жителю Самарской области взыскать компенсацию за избиение
Во время мундиаля Курумоч будет обслуживать до 2,5 тысячи пассажиров в час
Во время мундиаля Курумоч будет обслуживать до 2,5 тысячи пассажиров в час
сегодня  Среда, 16 августа, 12:03
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +19 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 16/08:
USD 59.93
0.13
EUR 70.37
-0.29
Искать
Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

Участок Ново-Садовой в Самаре пока не откроют

16 августа 2017 09:58
138
Участок Ново-Садовой в Самаре пока не откроют Сроки открытия сдвигаются к сентябрю.
Сроки открытия сдвигаются на сентябрь.

Участок дороги по улице Ново-Садовой – от Первомайской до Полевой – под благоустройство не отдадут. Об этом пишет «Самарская газета» со ссылкой на ООО «ВТС-Метро».

Работы по строительству камеры съезда между станцией метро «Алабинская» и будущей станцией «Самарская» продолжаются. Начать асфальтировать дорогу планировали не позднее 1 сентября. Однако сроки пришлось сдвинуть. Точная дата открытия дороги пока не определена.


Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Благоустройство региона
16 августа 2017  09:58
Участок Ново-Садовой в Самаре пока не откроют Сроки открытия сдвигаются к сентябрю.
Участок Ново-Садовой в Самаре пока не откроют
Сроки открытия сдвигаются на сентябрь. Благоустройство региона
137
15 августа 2017  23:32
Видео: Как выглядит территория бывшего ЗИМа и в какой стадии сейчас реставрация фабрики-кухни
На месте завода будет построен жилой квартал. А в здании фабрики-кухни планируют разместить Центр современного искусства.  Благоустройство региона
1602
15 августа 2017  11:08
В Самаре реставрируют фонтан в сквере «30 лет Победы»
В Самаре реставрируют фонтан в сквере «30 лет Победы»
Работы ведутся по ул. Молодогвардейская на участке от улицы Невская до улицы Вилоновская. Благоустройство региона
196
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
18 марта 2015  17:49
В Самарской области в 2015 году предусмотрено отремонтировать 902 дома
В настоящее время по 800 домам ведутся проектные работы. Капитальный ремонт в Самаре
9219
24 июля 2014  14:24
Самара принимает I Всероссийский съезд региональных операторов капитального ремонта
Самара принимает I Всероссийский съезд региональных операторов капитального ремонта
Он организован министерством строительства и ЖКХ страны совместно с правительством региона и фондом содействия реформированию ЖКХ. Капитальный ремонт в Самаре
7340
6 мая 2014  15:30
Во второй декаде июня в Самаре пройдет Съезд регоператоров капремонта МКД
Об этом заявил замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис. Капитальный ремонт в Самаре
5732
Весь список
Всё в Дом
24 июля 2017  20:10
Ремонт ванной комнаты своими руками
 Начало ремонта – это всегда кропотливое и нервное дело. Очень хочется закончить его как можно быстрее, но не всегда, получается выполнить те или иные работы... Всё в Дом
200
19 июля 2017  18:13
Преимущества мебели на заказ
Преимущества мебели на заказ
 Для того чтобы в квартире было максимально комфортно, необходимо правильно подобрать мебель. Отличное решение -  мебель в Самаре  под заказ. Всё в Дом
103
8 июля 2017  11:18
Какой обогреватель выбрать для квартиры, дома, дачи?
 Рынок отопительных приборов наполнен техникой разной эффективности. Действие одних направлено на поддержание постоянной комфортной температуры, другие с... Всё в Дом
217
Весь список
ЖКХ
15 августа 2017  09:37
Восстановлено газоснабжение в Советском районе Самары
Восстановлено газоснабжение в Советском районе Самары
В результате аварии было нарушено газоснабжение 29 жилых многоквартирных домов. ЖКХ
149
15 августа 2017  09:26
На особом контроле энергетиков компании-должники из Сызрани и Тольятти
На особом контроле энергетиков компании-должники из Сызрани и Тольятти
В отношении злостных неплательщиков «ЭнергосбыТ Плюс Самара» обращается в Арбитражный суд Самарской области. ЖКХ
253
14 августа 2017  20:59
Аварийно-ремонтной бригадой ООО «СВГК» газопровод перекрыт, угрозы взрыва нет.
На улице Красных Коммунаров в Самаре 5230 человек остались без газа
Аварийно-ремонтной бригадой ООО «СВГК» газопровод перекрыт, угрозы взрыва нет.   ЖКХ
377
Весь список

Экология
16 августа 2017  11:40
Количество несанкционированных свалок в Самарской области уменьшается
Количество несанкционированных свалок в Самарской области уменьшается
Свалки и следы отходов по-прежнему обнаружены в 44 местах. Экология
35
14 августа 2017  10:51
Волонтеры вместе с самарцами наведут порядок на пляже
Волонтеры вместе с самарцами наведут порядок на пляже
Акция состоится на спуске ул. Лейтенанта Шмидта. Экология
221
9 августа 2017  13:51
В Самаре на орлах-могильниках испытают птицезащитные устройства, оберегающие их от гибели на ЛЭП
В Самаре на орлах-могильниках испытают птицезащитные устройства, оберегающие их от гибели на ЛЭП
По разным данным, в целом по России при посадке на ЛЭП гибнет несколько миллионов птиц в год. Экология
271
Весь список


Видео
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
311
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
7110
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
1360
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
5383
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
1778
17 апреля 2017  13:33
В Самару приехал главный больничный клоун страны
В Самару приехал главный больничный клоун страны
Он пообщался с медиками и волонтерами.
Здравоохранение
2818
Весь список

Фоторепортажи
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
488
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
2212
1 мая 2017  17:10
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей.
Социум
2009
3 апреля 2017  09:35
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
Он расположен на ул. Промышленности, 307.
Социум
1621
6 марта 2017  18:21
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах.
Социум
1790
10 ноября 2016  13:10
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов.
Культура
5597
Весь список

Мероприятия
В Самаре на набережной врачи провели профилактическое обследование состояния здоровья всех желающих
В Самарской области пройдет межрегиональный форум «Созвездие IQ» - Самарский Наноград»
Волонтеры вместе с самарцами наведут порядок на пляже
Весь список
Популярное
за сегодня

Видео: Как выглядит территория бывшего ЗИМа и в какой стадии сейчас реставрация фабрики-кухни

1468

Тольяттинцев задержали за несоблюдение административных ограничений, установленных судом

294

В Департаменте градостроительства и Правовом Департаменте Самары прошли обыски

219
за неделю

О май майнинг: кто заразил Россию и Путина блокчейном

4915

Сбербанк снижает процентные ставки и первоначальный взнос по ипотеке

3715

Производство самолета Ан-148 приостановят из-за отсутствия заказов. Авиазавод рискует потерять половину выручки

2078
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда