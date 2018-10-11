Три компании подали заявки на участие в конкурсе по выбору регионального оператора ТКО

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Выбор регионального оператора – обязательная процедура для всех субъектов РФ.Конкурсная комиссия изучит предложения потенциальных подрядчиков и с победителем будет заключен договор на ближайшие 9 лет. Единому регоператору предстоит отвечать за вывоз и утилизацию мусора на территории всей области. Его работа будет направлена на снижение вредного воздействия ТКО на здоровье человека и окружающую среду, увеличение доли утилизации отходов и минимизацию их захоронения.Старт реформирования системы обращения с твердыми коммунальными отходами прокомментировал министр энергетики и ЖКХ Самарской Области: «Реформа, которая стартует на территории всей России и нашего региона в частности, призвана создать современную, эффективную и прозрачную систему вывоза, размещения, сортировки и переработки отходов. Необходимость перемен в этой сфере назрела давно, и очевидна каждому человеку, неравнодушному к природе, к будущему своих детей. Этому вопросу также была посвящена отдельная секция стратегической сессии, прошедшей в июле этого года. Эксперты и жители Самарской области делились своим мнением, вносили предложения. Для того, чтобы избежать «мусорного коллапса» будут приняты самые серьезные меры – к 2022 году мы планируем выйти на стопроцентную сортировку твердых коммунальных отходов, более чем в два раза вырастет доля отходов, поступающих на переработку».Победитель конкурса будет объявлен в октябре, а с 1 января 2019 года регоператор начнет работать на территории Самарской области, передает пресс-служба облправительства.Фото: соцсети