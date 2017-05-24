Судебные приставы Самарской области посадили 129 деревьев

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Судебные приставы Самарской области в рамках «Года экологии» и в преддверии Всемирного дня охраны окружающей среды провели акции по озеленению населенных пунктов и посадке деревьев.В акции приняло участие более 10 отделов судебных приставов региона. Всего было посажено 129 деревьев, среди которых были клены, тополя, каштаны, ели, сосны, березы и акации, а также кустарники (сирень) и цветочные клумбы (гладиолусы). Кроме того, судебными приставами осуществлялась уборка газонов, клумб и побелка деревьев.