Я нашел ошибку
Главные новости: 
Только сохранение единой системы нравственных ценностей, общей для всех традиционных религий РФ, может сохранить народное единство в стране.
Патриарх Кирилл рассказал, как сохранить народное единство в России
Главное управление МВД России по Самарской области выражает глубокие соболезнования родным и близким в связи с преждевременным уходом из жизни офицера полиции.
В Сызрани при исполнении служебных обязанностей погиб сотрудник ГИБДД Самарской области Владимир Горшков
Количество участников конкурса, которые прошли все этапы регистрации и допущены к дистанционному тестированию, с учетом иностранных участников составило 91 445 человек.
Самарская область вошла в ТОП-5 регионов по количеству участников дистанционного этапа конкурса управленцев «Лидеры России»
Возможно на детей повлияло некое средство для дезинфекции.
В Ставропольском районе трое детей попали в больницу после купания в бассейне
По данным исследователей, народное средство усиливает у больного проявление таких симптомов, как аллергия, хрипота и кашель.
Учёные заявили об опасности употребления молока при простуде
Российская чиновница объяснила молодежи ее ненужность государству
Победу принесли покер Егора Голенкова и гол Артёма Сапова.
Молодежный состав "Крыльев Советов" на выезде разгромил "Уфу" - 5:0
Тольяттинская компания «Резерв» решила погасить обязательные платежи владельца компании «Самарские пятачки»
Тольяттинская компания «Резерв» решила погасить обязательные платежи владельца компании «Самарские пятачки»
сегодня  Понедельник, 5 ноября, 16:15
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +7 °C, Тольятти  +7 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 05/11:
USD 65.58
-0.07
EUR 74.99
0.41
Искать
Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

Суд обязал мэрию Самары установить на ул. Промышленности светофор и знаки для пешеходов

5 ноября 2018 12:19
153
Суд обязал мэрию Самары установить в городе светофор и знаки для пешеходов
Нарушения создавали угрозу для жизни и здоровья горожан. 

Сотрудники прокуратуры Советского района подали исковое заявление в суд на мэрию Самары. Работники надзорного ведомства провели ревизию на улице Промышленности и нашли несколько нарушений, пишет 63.ру.

— На пешеходном переходе отсутствовали дорожные знаки, разметка, стоп-линия и светофор, — сообщили в прокуратуре Самарской области.

По мнению работников надзорного ведомства, эти нарушения создавали угрозу для жизни и здоровья горожан. Кроме того, отсутствие разметки, знаков и светофора зачастую становилось основной причиной ДТП на улице Промышленности.

Служители Фемиды Ленинского районного суда удовлетворили требования истца. Теперь чиновникам придется устранить замечания.


Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Благоустройство региона
5 ноября 2018  12:19
Суд обязал мэрию Самары установить в городе светофор и знаки для пешеходов
Суд обязал мэрию Самары установить на ул. Промышленности светофор и знаки для пешеходов
 Нарушения создавали угрозу для жизни и здоровья горожан.  Благоустройство региона
152
3 ноября 2018  12:11
В Самаре ул. Авроры продлят от Московского шоссе до Ново-Садовой
В Самаре ул. Авроры продлят от Московского шоссе до Ново-Садовой
  Готов проект планировки. Благоустройство региона
604
1 ноября 2018  17:58
Строительство разобьют на несколько этапов. Первый этап предполагает строительство дороги на участке от Ракитовского шоссе до обводной дороги.
Магистраль «Центральную» начнут строить в 2019 году
 Строительство разобьют на несколько этапов. Первый этап предполагает строительство дороги на участке от Ракитовского шоссе до обводной дороги.   Благоустройство региона
5133
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
29 октября 2018  22:03
Профессиональные пароконвектоматы Unox и Rational для идеальной кухни
 На современных предприятиях сферы общепита обязательно можно встретить на кухне пароконвектомат.  Капитальный ремонт в Самаре
217
15 октября 2018  22:04
Покупка стиральной машины полуавтомат
Покупка стиральной машины полуавтомат
 Когда стиральная машина приходит в негодность, наступает время покупки новой стиральной машины.  Капитальный ремонт в Самаре
429
4 июня 2018  13:18
Самое эффективное отопление частного дома: ТОП-5
 В любом доме неотъемлемой частью считается отопление. Очень важно, чтоб выбранный способ обогрева помещения охватывал всю площадь.  Капитальный ремонт в Самаре
2791
Весь список
Всё в Дом
31 августа 2018  17:35
Спальня с итальянской мебелью из вишни
Спальня с итальянской мебелью из вишни
 В каждом доме имеется хотя бы одна комната, которая вызывает ассоциацию с уютной и спокойной атмосферой.  Всё в Дом
1365
24 мая 2018  09:20
Дизайн интерьера дома
Дизайн интерьера дома
 Любой, кто проживает в доме, украшает его в той или иной форме. Со времен, когда человек жил в пещерах, он украшал свое место укрытия по-своему любыми средствами,... Всё в Дом
1202
22 мая 2018  18:03
Интересные идеи ландшафтного дизайна
Интересные идеи ландшафтного дизайна
 Сделать сад красивым можно с помощью ландшафтного дизайна. Сегодня это не для кого ни секрет. Ведь именно благодаря хорошей идее, которая была реализована в... Всё в Дом
532
Весь список
ЖКХ
2 ноября 2018  11:13
Такие приборы используются в поликлиниках, больницах, детских садах и школах – везде, где собирается большое количество людей. Они не оказывают негативного влияния, их режим настроен на постоянную безопасную работу.
Ударим ультрафиолетом по болезням: в центрах обслуживания клиентов «РКС-Самара» работают рециркуляторы обеззараживающие воздух
Такие приборы используются в поликлиниках, больницах, детских садах и школах – везде, где собирается большое количество людей. Они не... ЖКХ
200
1 ноября 2018  10:57
Улица Алма-Атинская в Самаре открыта для движения автотранспорта
Улица Алма-Атинская в Самаре открыта для движения автотранспорта
На Главном Безымянском коллекторе специалисты «РКС-Самара» завершили ремонтные работы. ЖКХ
307
31 октября 2018  17:42
Порыв произошел накануне вечером, после чего началась откачка воды с проезжей части.
С последствиями повреждения водопроводной трубы на Заводском шоссе В Самаре планируют справиться к утру 1 ноября
Порыв произошел накануне вечером, после чего началась откачка воды с проезжей части.  ЖКХ
330
Весь список

Экология
24 октября 2018  14:55
С 1 января 2019 года регоператор начнет работать на территории Самарской области.
Определен региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Самарской области
С 1 января 2019 года регоператор начнет работать на территории Самарской области.   Экология
392
24 октября 2018  13:48
В Самарской области подсчитали барсуков фотоловушками
В Самарской области подсчитали барсуков фотоловушками
Работы проводились с 1 мая по 30 июня. Экология
329
24 октября 2018  13:05
70 школ Самарской области участвуют в экопросветительской программе “Лесомания”
70 школ Самарской области участвуют в экопросветительской программе “Лесомания”
Победителями станут 10 школьников в каждой возрастной категории. Экология
210
Весь список


Видео
24 октября 2018  12:44
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
Происшествия
615
21 октября 2018  11:26
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт Под асфальтом был кипяток.
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт
Под асфальтом был кипяток.
Происшествия
713
12 октября 2018  09:35
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
Работнице нужно заботиться об уличных кошках.
Социум
695
9 октября 2018  11:33
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
 За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд.
В стране
708
8 октября 2018  09:55
В первый день юношеской Олимпиады россияне завоевали пять золотых наград
В первый день юношеской Олимпиады россияне завоевали пять золотых наград
Соревнования проходят в Буэнос-Айресе. Спорт в регионе
664
3 октября 2018  11:20
Заснувшая между автоматическими дверьми собака насмешила пользователей сети В Интернете появилось забавное видео.
Заснувшая между автоматическими дверьми собака насмешила пользователей сети
В Интернете появилось забавное видео.
Социум
1284
Весь список

Фоторепортажи
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1009
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1374
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
1440
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
2558
22 августа 2018  22:45
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства Пластилиновый дождь: ФОТО
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь": ФОТО
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров.
Культура
1943
19 августа 2018  21:53
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
Культура
2118
Весь список

Мероприятия
В Сызрани двухдневный обучающий семинар проведет спортсмен и актер Олег Тактаров
Большой этнографический диктант написали в Самарской области
В Самаре откроют мемориальную доску в честь Куйбышевской студии кинохроники
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Ноябрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные