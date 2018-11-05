Суд обязал мэрию Самары установить на ул. Промышленности светофор и знаки для пешеходов
5 ноября 2018 12:19
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Сотрудники прокуратуры Советского района подали исковое заявление в суд на мэрию Самары. Работники надзорного ведомства провели ревизию на улице Промышленности и нашли несколько нарушений, пишет 63.ру.
— На пешеходном переходе отсутствовали дорожные знаки, разметка, стоп-линия и светофор, — сообщили в прокуратуре Самарской области.
По мнению работников надзорного ведомства, эти нарушения создавали угрозу для жизни и здоровья горожан. Кроме того, отсутствие разметки, знаков и светофора зачастую становилось основной причиной ДТП на улице Промышленности.
Служители Фемиды Ленинского районного суда удовлетворили требования истца. Теперь чиновникам придется устранить замечания.
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