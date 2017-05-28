Я нашел ошибку
Главные новости: 
Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям следует соблюдать правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.
МЧС: Ночью, 29 мая, в Самарской области местами ожидаются заморозки
Грузовик с номерами Ленинградской области подъехал к мосту, водитель, осознав, что проехать под ним из-за высоты фургона не сможет, сдал назад.
В Сызрани на дороге под железнодорожным мостом столкнулись фура MAN и джип BMW
ЮИДовцы подготовили для ребят увлекательный спектакль, в ходе которого в игровой форме повторяли правила поведения на дороге.
В Волжском районе сотрудники ГИБДД и активисты ЮИД провели урок ПДД на свежем воздухе
Тольяттинец сообщил, что цепочку он продал скупщикам, а вырученные деньги отдал знакомому, так как был ему должен.
В Тольятти задержан молодой человек, сорвавший цепочку у женщины
Патрульные обнаружили у них рыболовные снасти – косынку, резиновый амортизатор, леску, крючки.
В Жигулевске Росгвардия задержала двух браконьеров, выловивших 20 судаков
На ремонт потратят 270 млн рублей.
Струковский сад закрыли до осени на реконструкцию
В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Борские полицейские задержали молодого человека, укравшего у студента кроссовки и джинсы
В Тольятти сегодня из-за фестиваля ограничат движение на набережной
В Тольятти сегодня из-за фестиваля ограничат движение на набережной
сегодня  Воскресенье,28 мая, 15:57
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +14 °C, Тольятти  +12 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 28/05:
USD 56.76
0.69
EUR 63.67
0.66
Искать
Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

Струковский сад закрыли до осени на реконструкцию

28 мая 2017 13:18
221
На ремонт потратят 270 млн рублей.
28 мая в Самаре начинается ремонт Струковского сада, и он будет закрыт для посетителей. Об этом было объявлено во время выездного совещания с участием губернатора Самарской области Николая Меркушкина и министра культуры Сергея Филиппова, информирует 63.ru.

На ремонт потратят 270 млн рублей. За эти деньги реконструируют все пешеходные дорожки и фонтаны, переделают лестницы и отреставрируют все четыре входные группы. Преобразят и площадку под аттракционы. В парке появятся общественные туалеты. Установят систему полива.

Особое внимание уделят зданию летнего театра.

Зеленую зону очистят от старых строений: снесут руины бассейна «Чайка», кирпичные стены бывшей танцплощадки, шахматный павильон, летнее кафе, остатки аттракциона «Электрические машины», сцену.

Для отдыхающих планируют установить скамейки, шезлонги, столы, беседки.

Срок выполнения работ – до 31 октября 2017 года.

Фото   mytravelbook.org



Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Благоустройство региона
28 мая 2017  13:18
На ремонт потратят 270 млн рублей.
Струковский сад закрыли до осени на реконструкцию
На ремонт потратят 270 млн рублей.   Благоустройство региона
220
26 мая 2017  15:49
Автомобильная дорога входит в основной маршрут следования клиентских групп Чемпионата и соединит Волжское шоссе и улицу Демократическую. Для проезда к стадиону автодорога будет соединена со строящейся улицей Дальняя.
На улице Арена-2018 планируют в июне начать укладывать асфальт
Автомобильная дорога входит в основной маршрут следования клиентских групп Чемпионата и соединит Волжское шоссе и улицу Демократическую. Для проезда к стадиону... Благоустройство региона
461
26 мая 2017  13:18
Территорию возле «Самара Арены» благоустроит подрядчик строительства «Алабинской» за 25,8 млн рублей
Территорию возле «Самара Арены» благоустроит подрядчик строительства «Алабинской» за 25,8 млн рублей
Работы должны стартовать в июне. Благоустройство региона
201
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
18 марта 2015  17:49
В Самарской области в 2015 году предусмотрено отремонтировать 902 дома
В настоящее время по 800 домам ведутся проектные работы. Капитальный ремонт в Самаре
8502
24 июля 2014  14:24
Самара принимает I Всероссийский съезд региональных операторов капитального ремонта
Самара принимает I Всероссийский съезд региональных операторов капитального ремонта
Он организован министерством строительства и ЖКХ страны совместно с правительством региона и фондом содействия реформированию ЖКХ. Капитальный ремонт в Самаре
7115
6 мая 2014  15:30
Во второй декаде июня в Самаре пройдет Съезд регоператоров капремонта МКД
Об этом заявил замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис. Капитальный ремонт в Самаре
5489
Весь список
Всё в Дом
26 мая 2017  01:44
ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ В САМАРЕ МОЖНО КУПИТЬ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ В САМАРЕ МОЖНО КУПИТЬ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
 Интернет-магазин Postel-Samara.Ru предлагает посетителям широкий выбор спальных принадлежностей.  Всё в Дом
86
26 мая 2017  01:32
ПЛЕД: СОСТАВ ОПРЕДЕЛЯЕТ СВОЙСТВА
ПЛЕД: СОСТАВ ОПРЕДЕЛЯЕТ СВОЙСТВА
 Плед – вещь весьма универсальная. Ему найдется место в спальной, гостиной, детской, в машине, на пикнике и на даче. Он хорошо согревает, дарит домашний... Всё в Дом
85
25 мая 2017  14:50
Шкаф-купе в интернет магазине
Шкаф-купе в интернет магазине
 Мебель – это то, что должно быть в каждом доме. Для того, чтобы мебель была качественной и надёжной, её нужно правильно выбирать. Всё в Дом
56
Весь список
ЖКХ
26 мая 2017  10:18
В Самаре продолжают устранять аварию на водоводе в Красноглинском районе
В Самаре продолжают устранять аварию на водоводе в Красноглинском районе
Работы планируется завершить во второй половине дня. ЖКХ
494
25 мая 2017  19:07
На месте работает бригада цеха аварийно-восстановительных работ ОАО «СКС» в составе 12 человек, 7 ед. техники.
В Самаре без воды остались 72905 жителей Кировского района, среди них 12245 детей
На месте работает бригада цеха аварийно-восстановительных работ ОАО «СКС» в составе 12 человек, 7 ед. техники.  ЖКХ
1074
25 мая 2017  12:00
На пр. Кирова в Самаре из-за коммунальной аварии затопило двор
На пр. Кирова в Самаре из-за коммунальной аварии затопило двор
Машины оказались по капот в воде. ЖКХ
360
Весь список

Экология
26 мая 2017  11:00
На выходных в самарской области ожидают небольшие дожди, возможны грозы
На выходных в Самарской области ожидают небольшие дожди, возможны грозы
В воскресенье снова похолодает. Экология
576
25 мая 2017  12:38
"Разлив мазута" на Безымянской ТЭЦ в Самаре был устранен на "хорошо"
На объекте прошли учения. Экология
177
23 мая 2017  11:20
В Самарской области состоится слет юных лесоводов «Друзья леса»
В Самарской области состоится слет юных лесоводов «Друзья леса»
Победители и призеры будут представлять Самарскую область на Межрегиональном слете школьных лесничеств ПФО. Экология
197
Весь список


Видео
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
983
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок.
Здравоохранение
670
17 апреля 2017  13:33
В Самару приехал главный больничный клоун страны
В Самару приехал главный больничный клоун страны
Он пообщался с медиками и волонтерами.
Здравоохранение
1358
6 апреля 2017  11:00
Двое работников Департамента образования Самары подозреваются в получении взятки
Двое работников Департамента образования Самары подозреваются в получении взятки
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей.
Криминал
1476
21 марта 2017  09:51
В Жигулевске школьники взбунтовались против поборов на уборщицу
В Жигулевске школьники взбунтовались против поборов на уборщицу
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру.
Социум
1663
12 января 2017  12:55
Четверть самарцев страдают аллергией на холод
Четверть самарцев страдают аллергией на холод
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина.
Здравоохранение
2940
Весь список

Фоторепортажи
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
1553
1 мая 2017  17:10
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей.
Социум
1207
3 апреля 2017  09:35
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
Он расположен на ул. Промышленности, 307.
Социум
753
6 марта 2017  18:21
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах.
Социум
1105
10 ноября 2016  13:10
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов.
Культура
2378
11 сентября 2016  21:23
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
Красочное мероприятие состоялось на набережной.
Социум
3374
Весь список

Мероприятия
В Волжском районе сотрудники ГИБДД и активисты ЮИД провели урок ПДД на свежем воздухе
В СамГМУ состоялась «Ярмарка вакансий»
Масштабный праздник спорта и здоровья состоялся на самарской набережной
Весь список
Популярное
за сегодня

Очередной митинг протеста пенсионеров состоится сегодня в Самаре

1080

На Южном шоссе в Тольятти погиб водитель микроавтобуса

997

В Самаре похолодает и пройдут дожди

511
за неделю

Жена самарского олигарха похвасталась бриллиантом в 70 карат

4702

В Самаре ожидаются дожди, возможно с грозами

1858

Выпускники Самары станцевали вальс на набережной

1720
Дни рождения
Сегодня день рождения отмечают

Бабич Михаил Викторович

Еналеев Нязыфь Идрисович

Немов Алексей Юрьевич

Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда