Струковский сад закрыли до осени на реконструкцию
28 мая 2017 13:18
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На ремонт потратят 270 млн рублей. За эти деньги реконструируют все пешеходные дорожки и фонтаны, переделают лестницы и отреставрируют все четыре входные группы. Преобразят и площадку под аттракционы. В парке появятся общественные туалеты. Установят систему полива.
Особое внимание уделят зданию летнего театра.
Зеленую зону очистят от старых строений: снесут руины бассейна «Чайка», кирпичные стены бывшей танцплощадки, шахматный павильон, летнее кафе, остатки аттракциона «Электрические машины», сцену.
Для отдыхающих планируют установить скамейки, шезлонги, столы, беседки.
Срок выполнения работ – до 31 октября 2017 года.
Фото mytravelbook.org
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