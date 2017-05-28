Струковский сад закрыли до осени на реконструкцию

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На ремонт потратят 270 млн рублей. За эти деньги реконструируют все пешеходные дорожки и фонтаны, переделают лестницы и отреставрируют все четыре входные группы. Преобразят и площадку под аттракционы. В парке появятся общественные туалеты. Установят систему полива.Особое внимание уделят зданию летнего театра.Зеленую зону очистят от старых строений: снесут руины бассейна «Чайка», кирпичные стены бывшей танцплощадки, шахматный павильон, летнее кафе, остатки аттракциона «Электрические машины», сцену.Для отдыхающих планируют установить скамейки, шезлонги, столы, беседки.Срок выполнения работ – до 31 октября 2017 года.Фото mytravelbook.org