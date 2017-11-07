Строительство путепровода на Ташкентской приостановлено из-за переноса линий электропередач

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Приостановка строительства путепровода на пересечении улиц Ташкентской и Демократической связана с тем, что для продолжения монтажа моста необходимо перенести электросети. Сроки проведения работ пока не назначены.Строительство путепровода будет продолжено после переноса линий электропередач.