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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

Строительство путепровода на Ташкентской приостановлено из-за переноса линий электропередач

7 ноября 2017 23:40
223
Сроки проведения работ пока не назначены.
На Ташкентской в Самаре рабочие завершили обустройство новой проезжей части. Сейчас они делают тротуары и устанавливают фонари, сообщает 63.ru со ссылкой на минтранс Самарской области.

Приостановка строительства путепровода на пересечении улиц Ташкентской и Демократической связана с тем, что для продолжения монтажа моста необходимо перенести электросети. Сроки проведения работ пока не назначены.

Строительство путепровода будет продолжено после переноса линий электропередач.


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Комментарии



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