Строительство путепровода через улицу Ташкентскую должно быть завершено в конце апреля

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В рамках строительства путепровода на транспортной развязке по улице Ташкентской через улицу Демократическую начато объединение балок пролетного строения. Сейчас работы ведутся между вторым и третьим пролетами, монтаж которых был завершен в начале января после переустройства линии электропередач.В декабре 2017 года введены в эксплуатацию два этапа реконструкции дороги общей протяженностью 2,6 км. В частности произведено расширение улицы Ташкентской с 2-х до 4-х полос движения на всем протяжении с разделительной полосой до 12 метров, а также благоустройство прилегающей территории с устройством пешеходной зоны, освещения.Также в 2017 году были начаты работы по устройству опор путепровода на транспортной развязке улицы Ташкентской с улицей Демократической. Однако приступить к монтажу пролетных строений между второй и третьей опорами путепровода рабочие смогли только в конце декабря после переноса линии электропередач.По словам главного инженера Самарского предприятия МЭС Волги, филиала ПАО «ФСК ЕЭС», для переноса линии электропередач был разработан специальный режим, чтобы обеспечить надежность электроснабжения города и социально-значимых объектов.«Переустройство двухцепной линии было необходимо, чтобы обеспечить соблюдение безопасных габаритов расстояния между путепроводом и линией электропередачи. Линии находятся под напряжением 220 тысяч вольт. По правилам устройства электроустановок приближаться к ним ближе, чем на 4 метра нельзя. Во время переустройства линий нашей основной задачей было не допустить отключений, чтобы потребитель не заметил нашей работы. Эти две линии обеспечивают питанием практически половину Самары, нагрузка в пиковый режим составляет порядка 140 Мегаватт. Мы долго просчитывали, отрабатывали этот режим до вывода линии в ремонт. В итоге задачу мы выполнили», - прокомментировал Сергей Гречин.В настоящее время монтаж балок второго и третьего пролетов путепровода завершен. Рабочие приступили к объединению балок пролетного строения.«Сейчас заливаются объединения балок, производится армирование и бетонирование. Бетонирование ведется в тепляках при температуреплюс 20 градусов, ведется круглосуточный мониторинг температуры бетона. В дальнейшем будет производиться омоноличивание межбалочных швов, устройство консолей, выравнивающего слоя, гидроизоляции, защитного слоя, перильного и барьерного ограждения», - пояснил производитель работ АО «Гипрострой-Самара»Строительство путепровода должно быть завершено в конце апреля 2018 года, сообщает пресс-служба облправительства.