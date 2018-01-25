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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

Строительство путепровода через улицу Ташкентскую должно быть завершено в конце апреля

25 января 2018 15:07
346
В рамках строительства путепровода на транспортной развязке по улице Ташкентской через улицу Демократическую начато объединение балок пролетного строения. Сейчас работы ведутся между вторым и третьим пролетами, монтаж которых был завершен в начале января
Строительство путепровода предусмотрено в рамках реконструкции улицы Ташкентской от больницы Калинина до улицы Солнечной протяженностью 2,9 км.

В рамках строительства путепровода на транспортной развязке по улице Ташкентской через улицу Демократическую начато объединение балок пролетного строения. Сейчас работы ведутся между вторым и третьим пролетами, монтаж которых был завершен в начале января после переустройства линии электропередач.

В декабре 2017 года введены в эксплуатацию два этапа реконструкции дороги общей протяженностью 2,6 км. В частности произведено расширение улицы Ташкентской с 2-х до 4-х полос движения на всем протяжении с разделительной полосой до 12 метров, а также благоустройство прилегающей территории с устройством пешеходной зоны, освещения.

Также в 2017 году были начаты работы по устройству опор путепровода на транспортной развязке улицы Ташкентской с улицей Демократической. Однако приступить к монтажу пролетных строений между второй и третьей опорами путепровода рабочие смогли только в конце декабря после переноса линии электропередач.

По словам главного инженера Самарского предприятия МЭС Волги, филиала ПАО «ФСК ЕЭС» Сергея Гречина, для переноса линии электропередач был разработан специальный режим, чтобы обеспечить надежность электроснабжения города и социально-значимых объектов.

«Переустройство двухцепной линии было необходимо, чтобы обеспечить соблюдение безопасных габаритов расстояния между путепроводом и линией электропередачи. Линии находятся под напряжением 220 тысяч вольт. По правилам устройства электроустановок приближаться к ним ближе, чем на 4 метра нельзя. Во время переустройства линий нашей основной задачей было не допустить отключений, чтобы потребитель не заметил нашей работы. Эти две линии обеспечивают питанием практически половину Самары, нагрузка в пиковый режим составляет порядка 140 Мегаватт. Мы долго просчитывали, отрабатывали этот режим до вывода линии в ремонт. В итоге задачу мы выполнили», - прокомментировал Сергей Гречин.

В настоящее время монтаж балок второго и третьего пролетов путепровода завершен. Рабочие приступили к объединению балок пролетного строения.

«Сейчас заливаются объединения балок, производится армирование и бетонирование. Бетонирование ведется в тепляках при температуре
плюс 20 градусов, ведется круглосуточный мониторинг температуры бетона. В дальнейшем будет производиться омоноличивание межбалочных швов, устройство консолей, выравнивающего слоя, гидроизоляции, защитного слоя, перильного и барьерного ограждения», - пояснил производитель работ АО «Гипрострой-Самара» Артем Тучков.

Строительство путепровода должно быть завершено в конце апреля 2018 года, сообщает пресс-служба облправительства. 
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Комментарии



Благоустройство региона
25 января 2018  15:07
В рамках строительства путепровода на транспортной развязке по улице Ташкентской через улицу Демократическую начато объединение балок пролетного строения. Сейчас работы ведутся между вторым и третьим пролетами, монтаж которых был завершен в начале января
Строительство путепровода через улицу Ташкентскую должно быть завершено в конце апреля
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