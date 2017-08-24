Строительство новой трамвайной линии в районе стадиона «Самара Арена» завершено на 40%
24 августа 2017 17:09
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Протяженность новой ветки составит почти 2,2 километра.
Проектом предусматривается строительство трех новых тяговых подстанций общей мощностью 9000 кВт на протяжении существующей трамвайной линии от площади Урицкого до улицы Ташкентской. Они обеспечат дополнительную мощность и бесперебойное выполнение нового графика движения подвижного состава.
Также в состав объекта входит путепровод тоннельного типа, общая протяженность которого составит почти 400 метров. Он будет служить для пропуска трамваев под ул. Дальняя.
Представитель подрядной организации Эдуард Меркулов рассказал, что в настоящее время в центральной части города ведутся работы по строительству трансформаторной подстанции, прокладке питающих кабелей для новой трамвайной линии.
«В Самарском, Ленинском районах готовность составляет 90%. Сейчас идет согласование рабочей документации на проведение работ в Октябрьском, Промышленном и Кировском районах», - пояснил он.
Строительство путепровода завершено почти на 70%. В настоящее время продолжаются бетонирование конструкций путепровода, работы по гидроизоляции, дренажу.
Готовность по строительству трамвайной линии – 40%. Выполняются работы по устройству диспетчерского пункта, монтажу водопропускных труб, разработке грунта, укладке рельс, сообщает пресс-служба администрации Самары.
Фото samadm.ru
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