Строительство новой трамвайной линии в районе стадиона «Самара Арена» завершено на 40%

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Проектом предусматривается строительство трех новых тяговых подстанций общей мощностью 9000 кВт на протяжении существующей трамвайной линии от площади Урицкого до улицы Ташкентской. Они обеспечат дополнительную мощность и бесперебойное выполнение нового графика движения подвижного состава.Также в состав объекта входит путепровод тоннельного типа, общая протяженность которого составит почти 400 метров. Он будет служить для пропуска трамваев под ул. Дальняя.Представитель подрядной организации Эдуард Меркулов рассказал, что в настоящее время в центральной части города ведутся работы по строительству трансформаторной подстанции, прокладке питающих кабелей для новой трамвайной линии.«В Самарском, Ленинском районах готовность составляет 90%. Сейчас идет согласование рабочей документации на проведение работ в Октябрьском, Промышленном и Кировском районах», - пояснил он.Строительство путепровода завершено почти на 70%. В настоящее время продолжаются бетонирование конструкций путепровода, работы по гидроизоляции, дренажу.Готовность по строительству трамвайной линии – 40%. Выполняются работы по устройству диспетчерского пункта, монтажу водопропускных труб, разработке грунта, укладке рельс, сообщает пресс-служба администрации Самары.

Фото samadm.ru