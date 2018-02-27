Строительство Дворца спорта на Молодогвардейской начнется в 2018 году

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"Проектная документация уже на выходе, губернатор внес в нее небольшие корректировки, сейчас мы их оформляем, и в этом году приступим к строительству этого ледового дворца. У нас есть полная уверенность, что в течение двух лет этот объект будет построен и введен в эксплуатацию", — рассказал глава облминстроя.Фото: «СО» ОНЛАЙН