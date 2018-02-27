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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

Строительство Дворца спорта на Молодогвардейской начнется в 2018 году

27 февраля 2018 21:43
297
Строительство Дворца спорта на Молодогвардейской, 222 начнется уже в 2018 году, рассказал врио министра строительства региона Александр Баландин на заседании профильного комитета Самарской губернской думы 27 февраля, сообщает Волга Ньюс.
"Проектная документация уже на выходе, губернатор внес в нее небольшие корректировки, сейчас мы их оформляем, и в этом году приступим к строительству этого ледового дворца. У нас есть полная уверенность, что в течение двух лет этот объект будет построен и введен в эксплуатацию", — рассказал глава облминстроя.



Фото:   «СО» ОНЛАЙН
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