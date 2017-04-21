Стоимость платной парковки в Самаре будет варьироваться от района к району
21 апреля 2017 13:35
171
В мэрии разработали дополнительные коэффициенты для начисления оплаты за будущие платные парковки на улицах. Об этом сообщили порталу ProGorodSamara.ru в пресс-службе администрации Самары.
— Методика расчета размера платы за пользованием парковками была разработана в 2014 году и с тех пор не изменилась. В соответствии с Постановлением № 1888 базовый размер платы за пользование одним парковочным местом представляет собой размер платы за нахождение на одном парковочном месте в течение одного часа одного транспортного средства и составляет 30 руб./час. Кроме того, рассчитаны дополнительные коэффициенты в зависимости от района расположения, времени суток и даты (с учетом праздничных и выходных дней), — пояснили чиновники администрации.
Сроки запуска не называются, но они будут определены департаментом градостроительства. Впрочем, уже сейчас разработан проект концессионного соглашения по созданию платных парковок на территории города. Предварительный список улиц, попадающих в зону платной парковки, с 2014 года не изменился.
Напомним, что идея создания платных парковочных зон в Самаре возникла еще в 2014 году. Тогда мэрия города и ряд экспертов высказывались за организацию их в историческом центре города по примеру Москвы. Заявлялось даже об обустройстве многоуровневых металлических парковок, которые могли монтироваться в том или ином месте за считанные часы. Однако дело застопорилось — чиновникам не удалось найти оператора, готового инвестировать деньги в этот проект.
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
21 апреля 2017 13:35
Сроки введения новой меры регулирования до сих пор неизвестны. Благоустройство региона
169
21 апреля 2017 13:19
В рамках Проекта предусмотрена реализация программ приведения в нормативное состояние. Благоустройство региона
146
21 апреля 2017 11:55
Месячник по благоустройству города стремительно движется к завершению. Благоустройство региона
203
Капитальный ремонт в Самаре
18 марта 2015 17:49В Самарской области в 2015 году предусмотрено отремонтировать 902 дома
В настоящее время по 800 домам ведутся проектные работы. Капитальный ремонт в Самаре
8200
24 июля 2014 14:24Самара принимает I Всероссийский съезд региональных операторов капитального ремонта
Он организован министерством строительства и ЖКХ страны совместно с правительством региона и фондом содействия реформированию ЖКХ. Капитальный ремонт в Самаре
7028
6 мая 2014 15:30Во второй декаде июня в Самаре пройдет Съезд регоператоров капремонта МКД
Об этом заявил замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис. Капитальный ремонт в Самаре
5370
Всё в Дом
14 апреля 2017 16:42Жизнь детей и родителей может стать комфортнее с колясками Babyzen
Современный рынок детских товаров предлагает родителям огромный выбор кроваток, колясок, одежды и игрушек. Всё в Дом
76
12 апреля 2017 11:24
Сегодня заказать пиццу может каждый – уже давно эта услуга перестала быть предметом роскоши и стала весьма доступным способом приятно провести... Всё в Дом
94
31 марта 2017 14:47
В воспитании ребёнка каждый момент играет свою роль. Будь то первое слово, прочитанная азбука или обстановка вокруг. Всё это имеет вес в развитии малыша и его... Всё в Дом
132
ЖКХ
21 апреля 2017 09:54
Проверка работоспособности всех гидрантов проводится дважды в год. ЖКХ
197
20 апреля 2017 10:42
Сотрудники СКС выявили очередных нарушителей правил пользования городскими системами водоснабжения. ЖКХ
309
18 апреля 2017 13:40
Работа по подготовке судебных требований к должникам дала первые результаты. ЖКХ
214
Экология
21 апреля 2017 14:02
С этого года ужесточены правила ловли рыбы во время нереста. Экология
168
20 апреля 2017 13:18
В частности, отмечено неудовлетворительное состояние кустарников. Экология
185
19 апреля 2017 14:46
Для того, чтобы вывезти строительный мусор, необходимо иметь нужную технику и возможность вывоза этого мусора. Сделать это самостоятельно не всегда возможно. Экология
119
Видео
17 апреля 2017 13:33
Он пообщался с медиками и волонтерами. Здравоохранение
502
6 апреля 2017 11:00
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей. Криминал
809
21 марта 2017 09:51
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру. Социум
1033
12 января 2017 12:55
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина. Здравоохранение
2418
11 января 2017 09:18Мэр Тольятти выступил с обращением на видео
Он говорит о главном событии в городе в прошедшем году. Новости Тольятти
1412
22 декабря 2016 09:40
Видеоролик опубликовали в соцсетях. Социум
6158
Фоторепортажи
3 апреля 2017 09:35
Он расположен на ул. Промышленности, 307. Социум
295
6 марта 2017 18:21
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах. Социум
783
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
1991
11 сентября 2016 21:23
Красочное мероприятие состоялось на набережной. Социум
3020
1 сентября 2016 15:29
Как решить вопрос с хроническим накапливанием долгов за услуги ЖКХ? Мнение участников самарского рынка будет направлено в региональные и федеральные органы... ЖКХ
3089
31 июля 2016 17:42
На набережной состоялась масштабная реконструкция Аккерманского десанта. Социум
12044
Мероприятия
Дни рождения
Сегодня день рождения отмечают