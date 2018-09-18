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Стартовал заключительный этап надвижки пролетного строения Фрунзенского моста

18 сентября 2018 18:46
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Параллельно продолжаются работы на других объектах мостового перехода.
Подрядная организация по строительству мостового перехода «Фрунзенский» АО «Стройтрансгаз» приступила к последнему из 11-ти этапов надвижки руслового пролетного строения моста через реку Самара.

По завершении этого этапа центральный сегмент пролетного строения протяженностью 559,7 метров и весом 8 150 тонн займет свое проектное положение между второй и седьмой опорами моста. Вспомогательные конструкции (аванбек и арьербек) по обеим сторонам строения, которые необходимы для осуществления процесса надвижки, будут демонтированы.

Далее строители приступят к монтажу оставшихся двух участков пролетного строения при помощи кранов: правобережного — между опорами № 1 и № 2, левобережного — между опорами № 7 и № 8. Общий вес металлоконструкций пролетного строения составит 9208 тонн.

Параллельно продолжаются работы на других объектах мостового перехода. На правобережном транспортном узле (улица Фрунзе) на съезде С-9 продолжается устройство буронабивных свай диаметром 600 мм и подпорных стен для обеспечения устойчивости склонов правого берега реки Самары. На участке пересечения улиц Молодогвардейской и Комсомольской проводятся работы по переустройству инженерных сетей водовода, водопровода и газопровода.

На левом берегу ведется отсыпка земляного полотна на съездах С-1, С-2, С-5 развязки на улице Шоссейной. Также проводятся работы по устройству кабельной линии электроснабжения мостового перехода и переустройству инженерных сетей водопровода и связи.

На основном ходе автомобильной дороги (со стороны старицы Дубовый Ерик) ведутся работы по очистке полосы отвода от деревьев и кустарников, отсыпке насыпи и укреплению железобетонными плитами откоса земляного полотна.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал, что Фрунзенский мост является приоритетным проектом для Самарского региона.

Напомним, что августе текущего года Глава региона провел ряд встреч в федеральных министерствах и ведомствах, по итогам которых достигнута договоренность об увеличении финансирования мостового перехода «Фрунзенский» из федерального бюджета в 2018 году. «Важно то, что принято решение увеличения финансирования сооружения мостового перехода уже по текущему году, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — Это ускоряет сроки, давая реальную возможность завершения работ в следующем году. К этому мы будем стремиться».

Сопредседатель регионального штаба ОНФ Самарской области Павел Покровский отметил важность строительства нового мостового перехода для комфортного передвижения жителей области и хорошие темпы проводимых подрядчиком работ. «Строительство Фрунзенского моста ведется не только в интересах жителей Самары, но и для жителей половины области, которые сталкиваются с определенными сложностями, добираясь в Самару, по узкому горлышку моста по улице Главной. Этот мост имеет и межрегиональное значение, в этом нет никаких сомнений», передает пресс-служба облправительства.


Фото:   пресс-служба облправительств


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Комментарии



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18 сентября 2018  18:46
Параллельно продолжаются работы на других объектах мостового перехода.
Стартовал заключительный этап надвижки пролетного строения Фрунзенского моста
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