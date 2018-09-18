Стартовал заключительный этап надвижки пролетного строения Фрунзенского моста

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По завершении этого этапа центральный сегмент пролетного строения протяженностью 559,7 метров и весом 8 150 тонн займет свое проектное положение между второй и седьмой опорами моста. Вспомогательные конструкции (аванбек и арьербек) по обеим сторонам строения, которые необходимы для осуществления процесса надвижки, будут демонтированы.Далее строители приступят к монтажу оставшихся двух участков пролетного строения при помощи кранов: правобережного — между опорами № 1 и № 2, левобережного — между опорами № 7 и № 8. Общий вес металлоконструкций пролетного строения составит 9208 тонн.Параллельно продолжаются работы на других объектах мостового перехода. На правобережном транспортном узле (улица Фрунзе) на съезде С-9 продолжается устройство буронабивных свай диаметром 600 мм и подпорных стен для обеспечения устойчивости склонов правого берега реки Самары. На участке пересечения улиц Молодогвардейской и Комсомольской проводятся работы по переустройству инженерных сетей водовода, водопровода и газопровода.На левом берегу ведется отсыпка земляного полотна на съездах С-1, С-2, С-5 развязки на улице Шоссейной. Также проводятся работы по устройству кабельной линии электроснабжения мостового перехода и переустройству инженерных сетей водопровода и связи.На основном ходе автомобильной дороги (со стороны старицы Дубовый Ерик) ведутся работы по очистке полосы отвода от деревьев и кустарников, отсыпке насыпи и укреплению железобетонными плитами откоса земляного полотна.Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал, что Фрунзенский мост является приоритетным проектом для Самарского региона.Напомним, что августе текущего года Глава региона провел ряд встреч в федеральных министерствах и ведомствах, по итогам которых достигнута договоренность об увеличении финансирования мостового перехода «Фрунзенский» из федерального бюджета в 2018 году. «Важно то, что принято решение увеличения финансирования сооружения мостового перехода уже по текущему году, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — Это ускоряет сроки, давая реальную возможность завершения работ в следующем году. К этому мы будем стремиться».Сопредседатель регионального штаба ОНФ Самарской области Павел Покровский отметил важность строительства нового мостового перехода для комфортного передвижения жителей области и хорошие темпы проводимых подрядчиком работ. «Строительство Фрунзенского моста ведется не только в интересах жителей Самары, но и для жителей половины области, которые сталкиваются с определенными сложностями, добираясь в Самару, по узкому горлышку моста по улице Главной. Этот мост имеет и межрегиональное значение, в этом нет никаких сомнений», передает пресс-служба облправительства.Фото: пресс-служба облправительств