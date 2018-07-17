Стартовал девятый этап надвижки пролетного строения Фрунзенского моста
17 июля 2018 14:21
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По завершении 9-го этапа надвижки конструкция общим весом 7465 тонн и протяженностью 536 м (включая вспомогательную конструкцию - аванбек) сместится в сторону правого берега реки еще на 81 м. По завершении всех 11-ти этапов надвижки русловое пролетное строение протяженностью 559,7 м займет свое проектное положение между второй и седьмой опорами моста.
Параллельно продолжаются работы на других объектах мостового перехода. Ранее было завершено бетонирование пролетного строения путепровода протяженностью 70,7 м на съезде С-3 будущей развязки на ул. Шоссейной. На съезде № 9 развязки на ул. Фрунзе продолжается устройство подпорных стен для обеспечения устойчивости склонов правого берега р. Самары.
На основном ходе автомобильной дороги (со стороны оз. Гатное) ведутся работы по очистке полосы отвода от деревьев и кустарников и отсыпке насыпи земляного полотна. На участке между мостом через оз. Банное и мостом через р.Самару проводится укрепление готовых откосов насыпи земляного полотна железобетонными плитами.
«Наша задача в этот этап надвинуть 81 метр и закрыть один из двух самых длинных пролетов моста протяженностью 135 метров, который расположен в районе третьей опоры. Для контроля качества производимых работ организованылаборатория ультразвуковой диагностики сварных швов пролетного строения и лаборатория по качеству контроля бетонной смеси. Надвижку оставшихся этапов планируется завершить в сентябре. Пролеты 1-2 и 7-8 будут монтироваться с берега»,- отметил руководитель проекта мостового перехода «Фрунзенский» подрядной организации Евгений Румянцев.
Проект строительства мостового перехода «Фрунзенский» включает в себя возведение шестиполосного cталежелезобетонного моста через реку Самару (длина – 667 м, ширина проезжей части – 22 м), железобетонного моста через заболоченное озеро Банное (длина – 79,6 м),транспортной развязки и путепровода над автодорогой основного хода на ул. Шоссейной, транспортной развязки и пяти подпорных стен из монолитного железобетона на ул. Фрунзе, а также строительство основного хода автомобильной дороги. Общая протяженность новой автомобильной трассы составит 2,67 км. Мостовой переход свяжет Самарский и Куйбышевский районы, а также обеспечит пропуск транспортных потоков в сторону федеральных автодорог М-32 и М-5.
К настоящему моменту построен мост через озеро Банное, возведены все 8 опор моста через реку Самару, 5 опор и пролетное строение путепровода на съезде С-3 над автодорогой основного хода развязки на ул. Шоссейной. Продолжается надвижка пролетного строения моста через р. Самару, ведется строительство других объектов мостового перехода на обоих берегах реки. Работы осуществляются в соответствии с утвержденным графиком, передает пресс-служба облправительства.
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Комментарии
Благоустройство региона
17 июля 2018 14:21
По завершении 9-го этапа надвижки конструкция общим весом 7465 тонн и протяженностью 536 м (включая вспомогательную конструкцию - аванбек) сместится в сторону... Благоустройство региона
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