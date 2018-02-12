Стало известно, сколько денег получит Самара на ремонт дорог в 2018 году

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В Самаре на эти цели выделяется 701 млн рублей. И более 186 млн рублей на ремонт проезжих частей внутри дворов. Так, Железнодорожный район получит 16,9 млн рублей, Промышленный - 41,9 млн рублей, Кировский – 36,42 млн рублей, Ленинский – 29,86 млн рублей, Октябрьский – 19,8 млн рублей, Советский – 27,86 млн рублей, Куйбышевский – 13,3, Красноглинский – 14,85 млн рублей, Самарский – 143 млн рублей.На втором месте по объему выделяемых субсидий в нашей области Тольятти. Всего же в минтрансе выделяют 1,89 млрд рублей для ремонта дорог местного значения и 460 млн рублей – на ремонт дворовых проездов.В Самаре планируется отремонтировать 40 улиц. Известно, что будет отремонтирована улица Ново-Вокзальная на участке от Ново-Садовой до Вольской и Новокуйбышевское шоссе. График работ будет скорректирован, т.к. во время ЧМ по футболку ремонтные работы проводиться не будут.