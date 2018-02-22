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Стало известно, кто оплатил создание новой самарской достопримечательности — памятник Алабину

22 февраля 2018 23:25
361
Установить скульптуру планируют в мае на пересечении улиц Красноармейской и Максима Горького.
Как сообщает «СО» ОНЛАЙН, создание новой самарской достопримечательности — памятник Алабину, возможно, оплатил владелец ТЦ «Вива Ленд».

Уроженец Самары, скульптор Карен Саркисов, автор монумента князю Засекину на набережной города, сообщил сегодня, что закончил работу над новым памятником для Самары.

Скульптура возглавлявшего Самару в конце 19 века Петра Альбина уже отлита в бронзе и ждет установки на пересечении улиц Красноармейской и Максима Горького. Мероприятие должно состояться в мае.

Скульптор Саркисов сообщил имя самарского мецената, благодаря которому появится новая достопримечательность,

«Хотел бы поблагодарить В.П.Кузьмина за финансирование данного произведения. Без его материальной поддержки создание памятника было бы невозможно!» — написал Саркисов в своем инстаграме.

Возможно, речь идет об известном самарском бизнесмене, владельце торгового центра «Вива ленд» Владимире Кузьмине. В прошлом Кузьмин являлся собственником нефтяной компании «Санеко», однако вот уже много лет занимается в Самаре девелопментом.

Саркисов выиграл конкурс на лучший проект памятника Алабину еще в позапрошлом году. Однако идея едва не провалилась. К созданию скульптуры должны были приступить еще в декабре 2016 года, но у властей Самары не оказалось средств даже для начального этапа проекта, который был заморожен.

Теперь, наконец, выяснилось, кто помог сдвинуть монумент с мертвой точки.

Бронзовый памятник Петру Алабину высотой три метра на двухметровом постаменте безусловно станет новой достопримечательностью Самары.



Фото «СО» ОНЛАЙН 

 
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Комментарии



Благоустройство региона
22 февраля 2018  23:25
Установить скульптуру планируют в мае на пересечении улиц Красноармейской и Максима Горького.
Стало известно, кто оплатил создание новой самарской достопримечательности — памятник Алабину
Установить скульптуру планируют в мае на пересечении улиц Красноармейской и Максима Горького. Благоустройство региона
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