Стало известно, какую плитку используют при реконструкции фонтана на Самарской площади
31 августа 2017 12:57
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Чиновники рассказали о качестве реконструкции фонтана 30-летия Победы. Обещают воссоздать уникальное украшение чаши, используя современные материалы, сообщает 63.ru.
По информации портала, главный архитектор города согласовал рисунок мозаики, идентичный тому, что был раньше. А вот материал будет использоваться другой. Так, при создании старой «георгиевской ленточки» архитекторы использовали смальту, но сейчас этот материал, как утверждают реконструкторы, нигде не производят. Поэтому его заменили стеклянной плиткой.
Организаторы реконструкции уверяют, что новый материал не боится царапин и прослужит более полувека. Также они сообщили, что историческая смальта за многие годы поцарапалась и подплавилась, а при демонтаже она вовсе рассыпалась.
Чашу фонтана начнут укладывать 4 сентября и закончат через три недели. Обновленный фонтан с подсветкой струй, светодиодными лентами и стеклянной плиткой самарцы увидят уже в конце сентября.
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Смальту заменили стеклянной плиткой. Благоустройство региона
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