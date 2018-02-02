Сроки реконструкции улицы Дачной остаются неизвестными из-за неподготовленного проекта

205

В декабре 2017 года появилась информация, что в минтрансе планируют рассмотреть поданную заявку на софинансирование корректировки проекта и на саму реконструкцию. Ожидалось, что после этого уже будет известна более точная дата реализации проекта.Но в 2018 году, 30 января, в минтрансе ответили, что выбором объектов для ремонта в 2018 году занимается городская администрация. Чтобы минтранс выделил субсидии, проект должен быть полностью подготовлен.Как ответили в департаменте градостроительства, если в 2018 году будут выделены средства на корректировку проекта реконструкции дачной, то тогда реализация проекта будет возможна в 2019-2020 годах.