Сроки реконструкции улицы Дачной остаются неизвестными из-за неподготовленного проекта
2 февраля 2018 21:16
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В декабре 2017 года появилась информация, что в минтрансе планируют рассмотреть поданную заявку на софинансирование корректировки проекта и на саму реконструкцию. Ожидалось, что после этого уже будет известна более точная дата реализации проекта.
Но в 2018 году, 30 января, в минтрансе ответили, что выбором объектов для ремонта в 2018 году занимается городская администрация. Чтобы минтранс выделил субсидии, проект должен быть полностью подготовлен.
Как ответили в департаменте градостроительства, если в 2018 году будут выделены средства на корректировку проекта реконструкции дачной, то тогда реализация проекта будет возможна в 2019-2020 годах.
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Комментарии
Благоустройство региона
2 февраля 2018 21:16
Если в 2018 году будут выделены средства на корректировку проекта реконструкции дачной, то тогда реализация проекта будет возможна в 2019-2020 годах. Благоустройство региона
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