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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

Сроки реконструкции улицы Дачной остаются неизвестными из-за неподготовленного проекта

2 февраля 2018 21:16
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Если в 2018 году будут выделены средства на корректировку проекта реконструкции дачной, то тогда реализация проекта будет возможна в 2019-2020 годах.
Сроки реконструкции улицы Дачной остаются неизвестными из-за неподготовленного проекта. Сам проект уже готов – его разработали еще в 2011 году. Но он не прошел государственную экспертизу и поэтому на завершение и корректировку проекта требуются дополнительные средства. В администрации города конкурс на завершение проектирования организовывался несколько раз, но проект так и не довели до финального этапа, пишет samarskie-voditeli.ru.

В декабре 2017 года появилась информация, что в минтрансе планируют рассмотреть поданную заявку на софинансирование корректировки проекта и на саму реконструкцию. Ожидалось, что после этого уже будет известна более точная дата реализации проекта.

Но в 2018 году, 30 января, в минтрансе ответили, что выбором объектов для ремонта в 2018 году занимается городская администрация. Чтобы минтранс выделил субсидии, проект должен быть полностью подготовлен.

Как ответили в департаменте градостроительства, если в 2018 году будут выделены средства на корректировку проекта реконструкции дачной, то тогда реализация проекта будет возможна в 2019-2020 годах. 
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Комментарии



Благоустройство региона
2 февраля 2018  21:16
Если в 2018 году будут выделены средства на корректировку проекта реконструкции дачной, то тогда реализация проекта будет возможна в 2019-2020 годах.
Сроки реконструкции улицы Дачной остаются неизвестными из-за неподготовленного проекта
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