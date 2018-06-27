Специалисты приступили к разработке проекта детской железной дороги около «Самара Арены»

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Анатолий Баранников рассказал: "Лесной массив около спортобъекта огорожен забором в целях безопасности. Вот вдоль него и планируется протянуть железную дорогу. То есть по периметру можно будет проехать и посмотреть на все, как в парижском «Диснейленде». Мы попали в инвестиционную программу РЖД. Специалисты уже начали проектировать железную дорогу. Будет шесть станций с вокзалом в виде замка. Это будет великолепный подарок для города".