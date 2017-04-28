Сотрудники ООО «Газпром газораспределение Самара» высадили более 2,5 тысяч деревьев

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В рамках Года экологии в ПАО «Газпром» 26 апреля 2017г. компания «Газпром газораспределение Самара» провела акцию по высадке деревьев, главной целью которой является восстановление сгоревшего летом 2010 года леса.Более 30 газовиков посадили около 2,5 тысяч молодых саженцев сосны на территории свыше 2 гектар. Вместе с газовиками в акции приняли участие сотрудники ставропольского лесничества Самарской области. Молодые деревья высаживали в Ставропольском районе Самарской области«Ежегодно мы участвуем в посадке леса. Для нашей компании это стало уже доброй традицией. Таким образом мы стараемся обратить внимание общественности и каждого человека в отдельности на важность сохранения благоприятной экологической обстановки и бережного отношения к природе. Так же в этом году акция приурочена к Году экологии в ПАО «Газпром», - сказал генеральный директор ООО «Газпром газораспределение Самара» Виталий Коротких.