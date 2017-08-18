«Скорая помощь» для многоквартирных домов

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Подразделения «аварийки» располагаются в непосредственной близости к домам. Одно в Советском районе, другое охватывает центральные районы (Октябрьский, Железнодорожный, Самарский). В каждом подразделении работает по 5 аварийных бригад, состоящих из двух слесарей-сантехников, электрогазосварщика и электромонтёра. Каждая бригада укомплектована необходимыми для выполнения работы оборудованием и материалами, а также обеспечена автотранспортом. В среднем за месяц аварийная служба выполняет около 2000 заявок.Аварийная служба - это своеобразная скорая помощь, ведь ее задача — оперативная локализация и устранение аварийных ситуаций на общедомовом инженерном оборудовании, будь то течь трубопроводов горячей, холодной воды и центрального отопления или засор ливневой и бытовой канализации, а так же нарушение электроснабжения в жилых домах.Аварийные заявки круглосуточно принимают операторы колл-центра по номеру 300-4000. Каждую неделю колл-центр «ЖКС» в среднем принимает 500 аварийных заявок. Благодаря голосовому меню, такие звонки имеют повышенный приоритет — операторы отвечают на них в первую очередь. Также круглосуточно работают прямые телефоны АДС.Информацию об аварии, принятую колл-центром и занесенную в компьютерную программу, в ту же минуту видит диспетчер «аварийки». Приняв заявку, он тут же отдает ее в работу. Ведь нормативный срок прибытия аварийной бригады 30 минут - 1 час.В первую очередь, рабочие локализуют аварийную ситуацию — например, перекрывают текущий стояк с водой. Затем выполняют непосредственно ремонтные работы.Аварийная служба работает круглосуточно. Бригады выезжают на вызовы в нерабочее время управляющей компании - с 17 часов до 8 утра, а также в выходные дни. Днем рабочие «аварийки», помимо срочных вызовов, выполняют работы по содержанию и текущему ремонту, замещают отсутствующих работников ЖЭУ.- Мы стремимся не выходить за установленные по нормативу сроки выезда на вызов и локализации аварий, просрочки не допускаем, - говорит директор аварийно-диспетчерской службы ООО «ЖКС» Андрей Болдарев. - Трудности бывают, например, когда в помещение нельзя проникнуть - закрыты подвалы и нет ключей. Но там, где есть ответственные жители,старшие по домам, таких сложностей практически не возникает, пресс-служба ООО «ЖКС».