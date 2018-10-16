Съезды с Фрунзенского моста планируется увязать с новой станцией метро

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На заседании присутствовали заместитель министра строительства – главный архитектор Самарской области Анатолий Баранников. Он уточнил, что пока мост продолжают строить по проекту со съездами по улице Фрунзе, а затем по Чапаевкой и Молодогвардейской. Также по данному проекту предусмотрен демонтаж трамвайных путей на Хлебной площади. Но уже принято другое принципиальное решение – трамвайные пути остаются, а поток транспорта не стоит направлять на узкие улицы в исторической части города. Следовательно, требуются другие варианты.Было предложено несколько разных съем организации съездов. По одному из них предполагается уводить основной транспортный поток на Южную обводную дорогу, так как большая часть автомобилистов будет транзитом проезжать по мосту и центру города.Основной трассой для потока автомобилей предложили сделать улицу Самарскую. Есть несколько вариантов: сделать ее магистралью с беспрерывным движением или же сделать ее с односторонним движением, а встречный поток транспорта пустить по улице Ленинской. При этом предполагается свести к минимуму левые повороты, чтобы было меньше помех движению.После обсуждения было принято решение провести исследование будущего потока пассажиров и предоставить варианты развязок, которые утвердит губернатор области.Также на заседании обсуждался вопрос строительства второй ветки метро, которая пройдет от Хлебной площади через железнодорожный вокзал и до Центрального автовокзала. Как отметил Анатолий Баранников, метро, мост и Южная обводная дорога представляют собой единый транспортный узел и их нужно рассматривать комплексно. Возле Хлебной площади планируется построить наземную станцию метро. Как один из вариантов – построить ее под мостом. Чтобы реализовать эту или другую идею, необходимо свести воедино все проекты и начать резервировать земли.Фото: соцсети