Сегодня введен в эксплуатацию после ремонта мост через Волгу, связующий Жигулевск и Тольятти

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Мост на водосливной плотине Жигулевской ГЭС является не только частью федеральной дороги, но и единственным сухопутным звеном,связующим оба берега Волги между Жигулевском и Тольятти. Для оптимизации производственного процесса работа на километровом мостовом сооружении проводилась круглосуточно в четыре этапа. В ремонте было задействовано порядка 60 человек, работающих в две смены.В ходе работ дорожники восстановили более 800 м деформационных швов, отремонтировали опоры, шкафные стенки, плиты балок пролетного строения и ограждения безопасности. Произведена замена водоотводных трубок и устройство дренажных каналов.Двухслойное покрытие проезжей части на объекте выполнено с использованием прогрессивного материала – прочной упругой гранитно-мастичной литой композиции. В прошлом году в Самарской области по этой технологии был отремонтирован мост через реку Сок на трассе М-5 «Урал». Материал более дорогостоящий, но обладающий повышенными гидроизоляционными свойствами, будет препятствовать проникновению влаги к конструктивным элементам моста и позволит значительно увеличить межремонтные сроки.Кроме дорожных работ на плотине был произведен ремонт шлюзов.Общая стоимость проекта составила более 270 млн рублей.Ограничение на проезд транзитного транспорта через Жигулевскую ГЭС в дневное время, введенное на период ремонтных работ, снято, сообщает пресс-служба ФКУ "Федеральное управление автомобильных дорог "Большая Волга".