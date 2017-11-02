Сегодня на улице Полевой в Самаре осуществлялась приемка выполненных ремонтных работ
2 ноября 2017 15:20
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«Ранее было взято несколько десятков проб нового асфальтобетонного покрытия выравнивающего слоя дорожного полотна, верхнего слоя, а также литого асфальтобетона между трамвайными путями. Нареканий в результате лабораторных исследований не возникло. Объемы выполненных работ также соответствуют требованиям контракта», - пояснил начальник отдела контроля за объектами ремонта и реконструкции МБУ городского округа Самара «Дорожное хозяйство» Антон Кукарин.
Напомним, улица Полевая в течение двух сезонов (муниципальный контракт был заключен в начале июня 2016 года) отремонтирована комплексно на всем протяжении – от улицы Мичурина до Волжского проспекта, что составляет 1,5 км. В первую очередь произвели устройство инженерных коммуникаций. Также специалисты подрядной организации - ООО «СамараДорСтрой» - выполнили фрезерование изношенного покрытия, укладку выравнивающего слоя и верхнего слоя дорожной «одежды» с использованием щебеночно-матичного асфальтобетона на площади почти в 25 тысяч кв. м, полностью поменяли пришедший в негодность бортовой камень, литым асфальтобетоном отремонтировали межпутье и межрельсовое пространство. Кроме того, для удобства пешеходов на тротуарах уложили плитку с тактильными элементами для удобства маломобильных горожан, в том числе слепых и слабовидящих жителей. Приведены в порядок газоны (около 6 тысяч кв. м). В финале работ были установлены пешеходные ограждения, дорожные знаки, обновлены светофоры, нанесена свежая разметка, вдоль улицы размещены несколько десятков урн для мусора.
«До настоящего времени улица Полевая несколько десятков лет не приводилась в порядок так масштабно. Покрытие было изношено, были просадки дорожного полотна, возле некоторых колодцев – провалы. Дорожное покрытие было значительно деформировано и в районе трамвайных путей. Сейчас завершился комплексный ремонт. Он находится на гарантии: в течение пятилетки в случае возникновения на покрытии проезжей части или тротуарах дефектов гарантийного характера подрядная организация обязуется устранить их, взяв все расходы на себя», - рассказал начальник участка ООО «СамараДорСтрой» Андрей Тятов.
Приемка выполненных работ не обходится без участия общественников. Улица Полевая находится на границе двух районов – Октябрьского и Ленинского. Поэтому представители обоих прибыли на приемку. Впрочем, они следили за ходом ремонта на всех его этапах. За это время был ряд замечаний – практически все они устранялись в оперативном порядке. Так, жители дома № 3 по улице Полевая обрались к подрядчику с тем, чтобы лестницы в районе указанного дома приспособили для комфортного передвижения граждан с ограниченными возможностями здоровья и просто пожилых людей. Рабочие выполнили устройство дополнительного лестничного марша с установкой пандусов.
Качество ремонта оценили и автомобилисты.
«Продолжительное время дорога была в неудовлетворительном состоянии, было тяжело ездить. Я часто ею пользуюсь, приходилось вкладываться в ремонт автомобиля. А сейчас все устраивает – качество покрытия, разметка, знаки, светофоры. Трамвайные пути стало легко преодолевать, поскольку между рельсами тоже уложили новый асфальт. Очень хорошо, что Администрация города обратила пристальное внимание и на эту дорогу. На мой взгляд, ремонт выполнили достойно», - считает житель Ленинского района Алексей Андронов, сообщает пресс-служба администрации Самары.
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