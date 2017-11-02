Я нашел ошибку
Главные новости: 
Перспективами работы студента заинтересовались работники Курчатовского института Москвы.
Студент СамГТУ выступил на международной конференции в Минске
Потребовалась помощь спасателей ЦГЗ Тольятти.
В Тольятти полуторагодовалая девочка просунула голову между дужками коляски и застряла
В ликвидации пожара было задействовано 232 человека, 44 единицы техники территориального пожарно-спасательного гарнизона Самарской области.
Участникам ликвидации пожара на ПАО «КукйбышевАзот» вручены ведомственные награды
Он опроверг свою связь с питерской «фабрикой троллей» и отверг обвинения властей США во вмешательстве в выборы президента страны в 2016 году.
Бизнесмен Евгений Пригожин ответил на обвинения конгресса США в адрес «фабрики троллей»
В турнире принимали участие 16 команд.
"Академия Коноплева" стала серебряным призером Кубка РФС по футболу
В чемпионате участвовали свыше 1700 спортсменов, прошедших национальный отбор в 109 странах. При этом в каждой из 35-ти категорий от страны мог быть выставлен только один участник.
Юные тольяттинские каратисты выступили на чемпионате мира
Он признан победителем в номинации «Медицина».
Самарский онкодиспансер занял первое место в конкурсе «Достояние Губернии»
Выстрел причинил телесные повреждения, относящиеся к тяжкому вреду здоровья.
В Самаре условно осужден мужчина, выстреливший в голову своей знакомой
сегодня  Четверг, 2 ноября, 22:19
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -1 °C, Тольятти  -1 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 02/11:
USD 58.16
0.04
EUR 67.71
0.07
Искать
Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

Сегодня на улице Полевой в Самаре осуществлялась приемка выполненных ремонтных работ

2 ноября 2017 15:20
223
Приемка выполненных работ не обходится без участия общественников.
Сегодня на улице Полевая, где в этом году завершился комплексный ремонт, осуществлялась приемка выполненных работ. В частности, выполнялись контрольные обмеры для того, чтобы выяснить, соответствуют ли заявленные подрядчиком отремонтированные площади тем, что изначально фигурировали в чертежах и других документах муниципального контракта. По заверениям кураторов из МБУ «Дорожное хозяйство», качество работ на данном дорожном объекте соответствует всем нормативным требованиям.

«Ранее было взято несколько десятков проб нового асфальтобетонного покрытия выравнивающего слоя дорожного полотна, верхнего слоя, а также литого асфальтобетона между трамвайными путями. Нареканий в результате лабораторных исследований не возникло. Объемы выполненных работ также соответствуют требованиям контракта», - пояснил начальник отдела контроля за объектами ремонта и реконструкции МБУ городского округа Самара «Дорожное хозяйство» Антон Кукарин.

Напомним, улица Полевая в течение двух сезонов (муниципальный контракт был заключен в начале июня 2016 года) отремонтирована комплексно на всем протяжении – от улицы Мичурина до Волжского проспекта, что составляет 1,5 км. В первую очередь произвели устройство инженерных коммуникаций. Также специалисты подрядной организации - ООО «СамараДорСтрой» - выполнили фрезерование изношенного покрытия, укладку выравнивающего слоя и верхнего слоя дорожной «одежды» с использованием щебеночно-матичного асфальтобетона на площади почти в 25 тысяч кв. м, полностью поменяли пришедший в негодность бортовой камень, литым асфальтобетоном отремонтировали межпутье и межрельсовое пространство. Кроме того, для удобства пешеходов на тротуарах уложили плитку с тактильными элементами для удобства маломобильных горожан, в том числе слепых и слабовидящих жителей. Приведены в порядок газоны (около 6 тысяч кв. м). В финале работ были установлены пешеходные ограждения, дорожные знаки, обновлены светофоры, нанесена свежая разметка, вдоль улицы размещены несколько десятков урн для мусора.

«До настоящего времени улица Полевая несколько десятков лет не приводилась в порядок так масштабно. Покрытие было изношено, были просадки дорожного полотна, возле некоторых колодцев – провалы. Дорожное покрытие было значительно деформировано и в районе трамвайных путей. Сейчас завершился комплексный ремонт. Он находится на гарантии: в течение пятилетки в случае возникновения на покрытии проезжей части или тротуарах дефектов гарантийного характера подрядная организация обязуется устранить их, взяв все расходы на себя», - рассказал начальник участка ООО «СамараДорСтрой» Андрей Тятов.

Приемка выполненных работ не обходится без участия общественников. Улица Полевая находится на границе двух районов – Октябрьского и Ленинского. Поэтому представители обоих прибыли на приемку. Впрочем, они следили за ходом ремонта на всех его этапах. За это время был ряд замечаний – практически все они устранялись в оперативном порядке. Так, жители дома № 3 по улице Полевая обрались к подрядчику с тем, чтобы лестницы в районе указанного дома приспособили для комфортного передвижения граждан с ограниченными возможностями здоровья и просто пожилых людей. Рабочие выполнили устройство дополнительного лестничного марша с установкой пандусов.

Качество ремонта оценили и автомобилисты.

«Продолжительное время дорога была в неудовлетворительном состоянии, было тяжело ездить. Я часто ею пользуюсь, приходилось вкладываться в ремонт автомобиля. А сейчас все устраивает – качество покрытия, разметка, знаки, светофоры. Трамвайные пути стало легко преодолевать, поскольку между рельсами тоже уложили новый асфальт. Очень хорошо, что Администрация города обратила пристальное внимание и на эту дорогу. На мой взгляд, ремонт выполнили достойно», - считает житель Ленинского района  Алексей Андронов, сообщает пресс-служба администрации Самары.



Строительные работы любого масштаба требуют от нас много сил. Подбор необходимых стройматериалов занимает порой много времени. Сайт E-T1.ru поможет быстро выбрать и заказать необходимый товар по каталогу.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Благоустройство региона
2 ноября 2017  15:20
Приемка выполненных работ не обходится без участия общественников.
Сегодня на улице Полевой в Самаре осуществлялась приемка выполненных ремонтных работ
Приемка выполненных работ не обходится без участия общественников.  Благоустройство региона
222
2 ноября 2017  09:46
Сергиевский район Самарской области завершил благоустройство дворов
Сергиевский район Самарской области завершил благоустройство дворов
Работы проходили в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Благоустройство региона
147
1 ноября 2017  19:58
Предлагались самые разнообразные варианты: от зеркального покрытия стены до понижения уровня на 2-3 метра.
Дальнейшая судьба мемориального комплекса на площади Славы определится по итогам конкурса профессионалов
Предлагались самые разнообразные варианты: от зеркального покрытия стены до понижения уровня на 2-3 метра.   Благоустройство региона
722
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
18 марта 2015  17:49
В Самарской области в 2015 году предусмотрено отремонтировать 902 дома
В настоящее время по 800 домам ведутся проектные работы. Капитальный ремонт в Самаре
10312
24 июля 2014  14:24
Самара принимает I Всероссийский съезд региональных операторов капитального ремонта
Самара принимает I Всероссийский съезд региональных операторов капитального ремонта
Он организован министерством строительства и ЖКХ страны совместно с правительством региона и фондом содействия реформированию ЖКХ. Капитальный ремонт в Самаре
7546
6 мая 2014  15:30
Во второй декаде июня в Самаре пройдет Съезд регоператоров капремонта МКД
Об этом заявил замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис. Капитальный ремонт в Самаре
6035
Весь список
Всё в Дом
1 ноября 2017  12:50
Купить детскую ванночку
 Для банных процедур новорожденного младенца в первую очередь нужна качественная ванночка для купания.  Всё в Дом
54
25 октября 2017  18:16
Выбираем зеркало для ванной комнаты по рекомендациям специалистов Vivon.Ru
 Зеркальное полотно является привычным элементом интерьера ванной комнаты, обеспечивая условия для косметических процедур и ежедневного туалета.  Всё в Дом
102
23 октября 2017  18:00
Угловой диван от производителя – выбирайте правильно!
Угловой диван от производителя – выбирайте правильно!
 Купить диван в наше время совсем не трудно. Для этого существует большое количество магазинов, которые помогают выбрать именно то, что нужно. Всё в Дом
104
Весь список
ЖКХ
1 ноября 2017  12:16
Жителям Куйбышевского района Самары вернули холодную воду Коммунальная авария произошла утром 30 октября.
Жителям Куйбышевского района Самары вернули холодную воду
Коммунальная авария произошла утром 30 октября. ЖКХ
158
30 октября 2017  18:31
К ликвидации аварии привлечено 15 человек, 10 ед. техники, в том числе от МЧС - 3 человека, 1 ед. техники.
Продолжаются ремонтные работы в Куйбышевском районе, где без воды остались 78 многоквартирных и 255 частных жилых домов
К ликвидации аварии привлечено 15 человек, 10 ед. техники, в том числе от МЧС - 3 человека, 1 ед. техники.  ЖКХ
232
30 октября 2017  13:34
Успешный опыт Самары в управлении системами водоснабжения и водоотведения тиражируется в российских регионах.
Инновации СКС получили поддержку международного профсообщества
 Успешный опыт Самары в управлении системами водоснабжения и водоотведения тиражируется в российских регионах.  ЖКХ
231
Весь список

Экология
28 октября 2017  11:18
В Самаре открылась фотовыставка
В Самаре открылась фотовыставка "Климат.Чрезвычайная ситуация"
Фотографии демонстрируют различные последствия климатических изменений на Земле. Экология
559
23 октября 2017  13:37
В Самаре на Волге обнаружили загрязнение нефтепродуктами Ведется проверка.
В Самаре на Волге обнаружили загрязнение нефтепродуктами
Ведется проверка. Экология
388
23 октября 2017  13:33
В Саратове будут собирать деньги на закупку 100 тыс. мальков для выпуска в Волгу. Водные ресурсы пополнят толстолобик и белый амур.
В Саратове будут собирать деньги на закупку 100 тыс. мальков для выпуска в Волгу
Водные ресурсы пополнят толстолобик и белый амур. Экология
272
Весь список


Видео
24 августа 2017  10:48
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни. На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Криминал
3546
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
1436
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
8309
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
2228
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
8496
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
2617
Весь список

Фоторепортажи
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
1571
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
1447
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
1226
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
2845
1 мая 2017  17:10
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей.
Социум
2672
3 апреля 2017  09:35
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
Он расположен на ул. Промышленности, 307.
Социум
2342
Весь список

Мероприятия
В Самаре состоится всероссийский турнир по фехтованию
В Самаре состоится торжественного открытие исторического парка «Россия – моя история»
В Самарской области напишут Большой этнографический диктант
Весь список
Популярное
за сегодня

Какое будущее пророчат новому врио главы Самары Владимиру Василенко

971

Смертельное ДТП в Клявлинском районе Самарской области: двое погибших

664

Дальнейшая судьба мемориального комплекса на площади Славы определится по итогам конкурса профессионалов

433
за неделю

Скончалась президент и совладелец публичного акционерного общества «Евразийская корпорация автовокзалов» Фэния Хакимова

6026

В Самаре меняется схема движения транспорта по Московскому шоссе (Уточненная)

3743

В Самаре по решению суда Екатерину Пузикову отпустили на свободу

2339
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Ноябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда