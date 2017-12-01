Саратовская область лидирует по количеству фото "убитых дорог"
1 декабря 2017 13:39
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"Общероссийский народный фронт" подвел итоги фотоконкурса "Убитые дороги". За месяц жители страны прислали более 1,5 тыс. фотографий из 65-ти регионов. "Убитые" дороги отражены в самых разных сюжетах - виды непроходимых трасс в крупных городах и сельской местности, нарушение технологий ремонта, огромные ямы, застрявшие в них автомобили и пр.
Как отмечают эксперты, активнее остальных оказались жители ПФО - оттуда поступило 654 работы. Лидировали Саратовская область (165 фотоизображений), Мордовия (112), Башкортостан и Кировская область (по 102).
Неохотнее всего в конкурсе "Убитые дороги" участвовал Северный Кавказ - оттуда пришло всего 11 фото. Также дорожная тема, видимо, мало волнует жителей Дальневосточного (30 снимков) и Южного (39) федеральных округов.
Лучшие фото проекта покажут на специальной выставке, пишет СарБК.
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Комментарии
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