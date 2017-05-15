Саратов по развитию городской среды обогнал Самару и Воронеж
15 мая 2017 14:05
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В Саратове сегодня проходит деловая часть Второго международного форума "Среда для жизни: квартира и город". Мероприятие проходит в новом здании ТЮЗа. В нем участвуют представители Министерство строительства РФ, в том числе замминистра Андрей Чибис, руководство Агентства по ипотечному жилищному кредитованию, представители крупных российских компаний, зарубежные и столичные специалисты по урбанистике. В холле ТЮЗа работает выставка, на которой презентован индекс развития городской среды, поставленный Институтом медиа, архитектуры и дизайна "Стрелка". Пока представлены данные по 55-ти городам.
Так, Саратов попал в число городов с удовлетворительным качеством городской среды, уровень развития городской среды составил 51%. По критерию "жилье и прилегающие пространства" город получил 52%, "уличная инфраструктура" - 60%, "озеленение и водные пространства" - 30%, "социально-досуговая зона" - 64%, "общественно-деловая инфраструктура" - 50%. При этом, для сравнения, среда в таких городах, как Самара, Волгоград и Воронеж, была оценена экспертами как плохая. У них индексы составили 40, 34 и 44% соответственно. Удовлетворительной признана среда в Нижнем Новгороде (52%) и Пензе (53%). Планируется, что в целом будет оценено развитие более 1 тыс. городов. К концу года будет составлен рейтинг на основе этих данных, пишет СарБК.
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