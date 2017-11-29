Самым большим в городе этой зимой станет каток на Самарской набережной
29 ноября 2017 16:24
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Самым большим станет каток на Самарской набережной – для массовых катаний планируют оборудовать участок от бассейна ЦСК ВВС до
ул. Маяковского площадью 4800 кв. метров, также катки площадью до 1800 кв. метров по традиции будут расположены:
-на пл. им. В.В. Куйбышева;
-в парках: «Победы», «Дружба», им. Ю.А. Гагарина;
-на стадионах: «Чайко», «Динамо»;
-в микрорайоне «Волгарь».
Кроме того в Самаре планируют организовать 59 катков во дворах и 36 ледовых площадок около учебных заведений. Больше всего ледовых
площадок планируют залить на территории Промышленного района - 25, в Кировском районе -18 , в Красноглинском, Советском районах по 14 катков, в Октябрьском районе – 13, в Куйбышевском и Железнодорожном по 9, в Ленинском районе – 7, в Самарском районе – 1. Общая площадь городских катков этой зимой составит 106 тыс. кв. метров.
Работа по оснащению площадок для массовых катаний начнется, как только позволят погодные условия. Для заливки ледовых площадок
необходимы стабильные минусовые температуры, сообщает пресс-служба администрации Самары.
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