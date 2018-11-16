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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

Самару украсят огнями к Новому году

16 ноября 2018 21:49
124
Объявлены торги на право изготовление арт-объектов.
Муниципальное предприятие «Самарагорсвет» объявило торги на право изготовление арт-объектов.

Судя по их внешнему виду, ими будут украшать улицы в преддверии Нового года.

Начальная сумма контракта составила 16,9 млн рублей, передает «СО» ОНЛАЙН
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Комментарии



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