Самару продолжают украшать цветочными композициями и ландшафтными скульптурами на футбольную тематику

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В текущем году площадь цветников устраиваемых МП «Спецремстройзеленхоз» составит более 28 тысяч кв. м., что на 35% больше, чем в прошлом году. В ходе устройства цветников вдоль городских улиц и магистралей особое внимание будет уделяться гостевым и туристическим маршрутам, на которых площадь озеленения увеличится до 8,5 тысяч кв. м (для сравнения - в 2016 году она составляла 2,5 тысячи кв. м.). Установят 200 новых подвесных кашпо с цветами. Активное участие в программе «Цветущая Самара» принимают и коммерческие структуры, по итогам 2016 года общая площадь цветников на территории города была увеличена на 30%, в основном за счет внебюджетных средств.В рамках программы «Цветущая Самара» также продолжится установка топиарных скульптур. Всего в этом году планируется установить 16 фигур на футбольную тематику. В ближайшее время пройдут торги и будет определена подрядная организация, которая займется изготовлением топиарных фигур на спортивную тематику, среди которых и скульптуры 2-метрового футболиста, и 3-метрового человека с мячом, бутса с мячом, «летящий» мяч, мяч на волнах и т.д.В этом году город будет украшать 41 топиарная скульптура. Скульптуры изготовлены на основе металлического каркаса и обивки из искусственной газонной травы. С зелеными фигурами организуются композиции в обрамлении живых цветов на площадях, в скверах, в парках, на транспортных развязках, в любимых местах отдыха горожан, сообщает пресс-служба администрации Самары.Фото samadm.ru