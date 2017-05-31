Самару продолжают украшать цветочными композициями и ландшафтными скульптурами на футбольную тематику
31 мая 2017 16:57
58
В текущем году площадь цветников устраиваемых МП «Спецремстройзеленхоз» составит более 28 тысяч кв. м., что на 35% больше, чем в прошлом году. В ходе устройства цветников вдоль городских улиц и магистралей особое внимание будет уделяться гостевым и туристическим маршрутам, на которых площадь озеленения увеличится до 8,5 тысяч кв. м (для сравнения - в 2016 году она составляла 2,5 тысячи кв. м.). Установят 200 новых подвесных кашпо с цветами. Активное участие в программе «Цветущая Самара» принимают и коммерческие структуры, по итогам 2016 года общая площадь цветников на территории города была увеличена на 30%, в основном за счет внебюджетных средств.
В рамках программы «Цветущая Самара» также продолжится установка топиарных скульптур. Всего в этом году планируется установить 16 фигур на футбольную тематику. В ближайшее время пройдут торги и будет определена подрядная организация, которая займется изготовлением топиарных фигур на спортивную тематику, среди которых и скульптуры 2-метрового футболиста, и 3-метрового человека с мячом, бутса с мячом, «летящий» мяч, мяч на волнах и т.д.
В этом году город будет украшать 41 топиарная скульптура. Скульптуры изготовлены на основе металлического каркаса и обивки из искусственной газонной травы. С зелеными фигурами организуются композиции в обрамлении живых цветов на площадях, в скверах, в парках, на транспортных развязках, в любимых местах отдыха горожан, сообщает пресс-служба администрации Самары.
Фото samadm.ru
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
31 мая 2017 16:57
Всего в этом году планируется установить 16 таких фигур. Благоустройство региона
56
31 мая 2017 16:22
В связи с большинством мнений, содержащих отрицательную оценку проекта. Благоустройство региона
84
31 мая 2017 15:42
Ширина автодороги составит 12 метров в каждую сторону, а в местах съездов ширина будет доходить до 16 метров. Благоустройство региона
96
Капитальный ремонт в Самаре
18 марта 2015 17:49В Самарской области в 2015 году предусмотрено отремонтировать 902 дома
В настоящее время по 800 домам ведутся проектные работы. Капитальный ремонт в Самаре
8530
24 июля 2014 14:24Самара принимает I Всероссийский съезд региональных операторов капитального ремонта
Он организован министерством строительства и ЖКХ страны совместно с правительством региона и фондом содействия реформированию ЖКХ. Капитальный ремонт в Самаре
7129
6 мая 2014 15:30Во второй декаде июня в Самаре пройдет Съезд регоператоров капремонта МКД
Об этом заявил замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис. Капитальный ремонт в Самаре
5497
Всё в Дом
26 мая 2017 01:44
Интернет-магазин Postel-Samara.Ru предлагает посетителям широкий выбор спальных принадлежностей. Всё в Дом
112
26 мая 2017 01:32
Плед – вещь весьма универсальная. Ему найдется место в спальной, гостиной, детской, в машине, на пикнике и на даче. Он хорошо согревает, дарит домашний... Всё в Дом
96
25 мая 2017 14:50
Мебель – это то, что должно быть в каждом доме. Для того, чтобы мебель была качественной и надёжной, её нужно правильно выбирать. Всё в Дом
64
ЖКХ
31 мая 2017 13:02
Предложение "Жилищно-коммунальной системы" действует до 30 июня. ЖКХ
146
30 мая 2017 14:17
Число потенциальных участников весенней акции «ЭнергосбыТ Плюс Самара» увеличилось на 10 тысяч семей. ЖКХ
164
29 мая 2017 17:05
В городе будут отключать горячее водоснабжение. ЖКХ
1087
Экология
30 мая 2017 11:10
В первый раз за последние 11 лет май показал среднемесячную температуру ниже нормы. Экология
924
29 мая 2017 10:04
Пока синоптики не обещают тепла. Экология
1877
26 мая 2017 11:00
В воскресенье снова похолодает. Экология
637
Видео
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
291
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
1189
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
721
17 апреля 2017 13:33
Он пообщался с медиками и волонтерами. Здравоохранение
1432
6 апреля 2017 11:00
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей. Криминал
1526
21 марта 2017 09:51
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру. Социум
1722
Фоторепортажи
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
1572
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
1234
3 апреля 2017 09:35
Он расположен на ул. Промышленности, 307. Социум
794
6 марта 2017 18:21
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах. Социум
1129
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
2407
11 сентября 2016 21:23
Красочное мероприятие состоялось на набережной. Социум
3397
Мероприятия