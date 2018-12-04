Самару к Новому году украсят петербуржцы
4 декабря 2018 19:40
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Вероятно, с этой компанией и заключат контракт на 16,8 млн рублей, передает «СО» ОНЛАЙН.
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