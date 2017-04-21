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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

Самарцы снова выйдут на субботник

21 апреля 2017 09:37
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Самарцы снова выйдут на субботник
В мероприятии примет участие новый общественный совет микрорайона.

22 апреля в 12 часов в 18 округе Кировского района Самары по адресу: ул. Карла Маркса, 487 состоится субботник. Жители округа выйдут на уборку территории вместе с новым общественным советом микрорайона.

Благоустройство – одна из задач, которую общественные советы решают уже на стадии своего формирования.

По просьбе совета 15а микрорайона депутат Совета депутатов Кировского внутригородского района Самары Александр Лашкин поможет провести внутриквартальный ямочный ремонт. Будет привезена асфальтовая крошка для заделывания больших ям во дворе дома и проведены необходимые работы.

Для жителей 18 округа после уборки территории по традиции будет организовано чаепитие и культурная программа.

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