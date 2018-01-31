Самарцы предлагают построить на некоторых участках Московского шоссе дополнительные скоростные полосы
31 января 2018 17:07
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Министр транспорта ответил, что сейчас по развязке запущены троллейбусы, и водители этого общественного транспорта говорят, что «В повороты на эти кольцах троллейбусы беспрепятственно помещаются».
Пивкин рассказал, что от жителей поступают предложения по улучшению съездов, расстановке знаков дорожного движения. А на некоторых участках предлагается построить дополнительные скоростные полосы. Предложения граждан сейчас изучаются, но к их реализации в министерстве смогут вернуться после чемпионата мира по футболу, сообщает samarskie-voditeli.ru.
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