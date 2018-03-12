Я нашел ошибку
Главные новости: 
По словам украинского посла в Канберре, начать работы по его возведению Киев готов, как только появится подходящая площадка.
Государственное космическое агентство Украины готово построить космодром в Австралии
Си Цзиньпин теперь может руководить Китаем неограниченный срок
Си Цзиньпин теперь может руководить Китаем неограниченный срок
Сейчас в России, по ее словам, около семи тысяч человек старше 100 лет.
Вице-премьер Голодец заявила, что к 2026 году в России число людей, живущих дольше 100 лет, вырастет почти в 10 раз
Глава американской компании Space X заявил, что приоритетом для человечества должна стать колонизация Марса. Только там, по мнению Маска, можно сохранить следы нашей цивилизации на случай глобальной катастрофы.
Илон Маск призвал колонизировать Марс до начала Третьей мировой войны
Мужчина обратился в Минобороны с иском на 500 тысяч рублей.
Суд Читы присудил отцу погибшего солдата-срочника 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда
Выжил лишь пилот, которому удалось выбраться наружу.
В Нью-Йорке пять человек погибли при падении экскурсионного вертолета в реку
СМИ узнали о гонораре Михаила Ефремова за главную роль в нашумевшем спектакле «Не становись чужим» в Самаре
СМИ узнали о гонораре Михаила Ефремова за главную роль в нашумевшем спектакле «Не становись чужим» в Самаре
Советы, как сохранить женское здоровье, дает заведующий женской консультацией Самарской городской клинической поликлиники №15 Валерий Дорожкин.
Советы доктора: Как сохранить женское здоровье
сегодня  Вторник, 13 марта, 02:11
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -22 °C, Тольятти  -20 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 13/03:
USD 56.61
-0.19
EUR 69.8
-0.73
Искать
Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

Самарцы по поводу кинотеатра «Шипка»: «Непонятно, разбирают здание или ремонтируют. Выглядит так, как будто здание хотят снести»

12 марта 2018 20:54
130
Горвласти обещали частично открыть кинотеатр осенью 2017 года. Но...обещания так остались обещаниями.
В здании  бывшего кинотеатра «Шипка», похоже, на днях начались строительные работы, передает 63.ru со ссылкой на жителей города. По словам очевидцев, демонтированы большие окна-витражи, из здания вынесли стройматериалы.
«Непонятно, разбирают они здание или ремонтируют. Выглядит так, как будто здание хотят снести», - сомневается один из горожан.

«Шипку» продали в начале 2017 года на открытых торгах. Сообщалось, что собственник планирует открыть в здании четыре кинозала, развлекательный центр, сделать перепланировку и пр..

Горвласти обещали частично открыть кинотеатр осенью 2017 года. Но...обещания так остались обещаниями. 




Фото:   63.ru
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Благоустройство региона
12 марта 2018  20:54
Горвласти обещали частично открыть кинотеатр осенью 2017 года. Но...обещания так остались обещаниями.
Самарцы по поводу кинотеатра «Шипка»: «Непонятно, разбирают здание или ремонтируют. Выглядит так, как будто здание хотят снести»
Горвласти обещали частично открыть кинотеатр осенью 2017 года. Но...обещания так остались обещаниями.    Благоустройство региона
129
11 марта 2018  16:03
Иван Пивкин на месте проверил масштабы проблемы.
На Московском шоссе образовалась большая трещина
Иван Пивкин на месте проверил масштабы проблемы.  Благоустройство региона
1404
6 марта 2018  09:48
В Ленинском районе Самары приведут в порядок фасады еще 200 зданий
В Ленинском районе Самары приведут в порядок фасады еще 200 зданий
Работы необходимо выполнить до 20 мая.  Благоустройство региона
331
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
27 февраля 2018  19:37
Феншуй на кухне: салон Ital-Moscow рассказывает о главных табу
 Согласно древнему учению кухня является помещением, которое воплощает благополучие семьи и дома. Поэтому, чем она комфортней и гармоничней, тем более... Капитальный ремонт в Самаре
278
30 ноября 2017  16:06
Как выбрать мебель для офиса?
 Офис – сложная организация, в которую входит множество больших и мелких элементов.  Капитальный ремонт в Самаре
1123
25 ноября 2017  10:04
Принимаем квартиру с ремонтом правильно
Принимаем квартиру с ремонтом правильно
 Сэкономить на покупке квартиры в новостройке можно несколькими способами. Один из них – приобретение жилья на начальных этапах строительства. Капитальный ремонт в Самаре
457
Весь список
Всё в Дом
8 февраля 2018  16:39
Конструкция современных матрасов – на чём нам лучше спится
Конструкция современных матрасов – на чём нам лучше спится
 Матрасы нового поколения продолжают возглавлять рейтинг продаж спальных принадлежностей. После «матрасного голода» советских времён покупатель... Всё в Дом
336
8 февраля 2018  16:03
Преимущества итальянской мебели Calligaris
Преимущества итальянской мебели Calligaris
 Итальянская мебель всегда находится на пике популярности. На то есть масса веских причин.  Купить calligaris  всегда можно в студии интерьеров FORMUL.RU.  Всё в Дом
173
22 января 2018  17:22
Ремонт уплотнителя стиральной машины
Ремонт уплотнителя стиральной машины
 Стиральная машина является сложным автоматическим устройством, состоящим из множества узлов и деталей. Со временем они изнашиваются и выходят из строя.  Всё в Дом
442
Весь список
ЖКХ
12 марта 2018  19:18
По словам специалистов СКС, завершение ремонта и восстановление водоснабжения запланировано на 13 марта.
Вода возвращается в дома в районе пересечения Московского шоссе и улицы Потапова
По словам специалистов СКС, завершение ремонта и восстановление водоснабжения запланировано на 13 марта.   ЖКХ
164
12 марта 2018  17:45
Накануне юбилея директор Муниципального предприятия городского округа Самара «Инженерные системы» С.В. Арзамаскин подвел итоги деятельности предприятия за последний период.
Ровно 10 лет назад в Самаре было создано МП «Инженерные системы»
Накануне юбилея директор Муниципального предприятия городского округа Самара «Инженерные системы» С.В. Арзамаскин подвел итоги деятельности... ЖКХ
211
12 марта 2018  12:18
СКС инициирует процедуру банкротства в отношении одной из управляющих компаний
СКС инициирует процедуру банкротства в отношении одной из управляющих компаний
3,5 млн рублей задолжала «Самарским коммунальным системам» управляющая компания «Комфорт-С» ЖКХ
221
Весь список

Экология
12 марта 2018  11:38
Самарский театр оперы и балета вновь присоединится к международной акции «Час Земли» Театр участвует в глобальной акции уже третий год подряд.
Самарский театр оперы и балета вновь присоединится к международной акции «Час Земли»
Театр участвует в глобальной акции уже третий год подряд. Экология
136
10 марта 2018  09:55
Нацпарк Самарская Лука запустил новые проекты В четырех ЭкоЧасах приняли участие более 80 человек.
Нацпарк Самарская Лука запустил новые проекты
В четырех ЭкоЧасах приняли участие более 80 человек. Экология
608
7 марта 2018  12:23
24 марта состоится массовая международная экологическая акция «Час Земли» В это время во всем мире на час погаснет свет.
24 марта состоится массовая международная экологическая акция «Час Земли»
В это время во всем мире на час погаснет свет. Экология
314
Весь список


Видео
12 марта 2018  12:45
Испанский спутник снял «Самара Арену» из космоса: видео Стадион обещают достроить к началу апреля.
Испанский спутник снял «Самара Арену» из космоса: видео
Стадион обещают достроить к началу апреля.
ЧМ-2018
341
16 февраля 2018  14:00
Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году Первое место в рейтинге занял мобильный телефон.
Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
681
15 февраля 2018  13:42
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске.
В мире
626
12 февраля 2018  09:29
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila.
Культура
1275
30 января 2018  10:23
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
808
30 января 2018  09:52
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших.
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
888
Весь список

Фоторепортажи
18 февраля 2018  16:34
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
Культура
1498
2 февраля 2018  10:42
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост» Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост»: ФОТО
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
Социум
810
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
3975
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
2298
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
2739
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
2640
Весь список

Мероприятия
В Самаре пройдет специализированная ярмарка вакансий для граждан с ограниченными возможностями здоровья
Парк «Россия - Моя история» приглашает на открытие фотовыставки «Мы вместе - целая Россия, мы вместе - заповедная страна»
Самарские пожарные провели флешмоб «МЧС – за здоровый образ жизни!» в городском парке Дружбы
Весь список
Популярное
за сегодня

Государственное космическое агентство Украины готово построить космодром в Австралии

79

Си Цзиньпин теперь может руководить Китаем неограниченный срок

76

Вице-премьер Голодец заявила, что к 2026 году в России число людей, живущих дольше 100 лет, вырастет почти в 10 раз

74
за неделю

Министр культуры Самарской области Сергей Филиппов: "Выходку Ефремова считаю безобразной"

53611

Появилось видео с выходкой Михаила Ефремова в Самаре во время спектакля "Не становись чужим" московского театра "Современник"

23519

В среду Самарскую область должен посетить кандидат в президенты РФ и действующий президент страны Владимир Путин

4402
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда