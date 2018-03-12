Самарцы по поводу кинотеатра «Шипка»: «Непонятно, разбирают здание или ремонтируют. Выглядит так, как будто здание хотят снести»

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«Непонятно, разбирают они здание или ремонтируют. Выглядит так, как будто здание хотят снести», - сомневается один из горожан.«Шипку» продали в начале 2017 года на открытых торгах. Сообщалось, что собственник планирует открыть в здании четыре кинозала, развлекательный центр, сделать перепланировку и пр..Горвласти обещали частично открыть кинотеатр осенью 2017 года. Но...обещания так остались обещаниями.Фото: 63.ru