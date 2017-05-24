Самарцев намерены привлечь к уборке города
24 мая 2017 12:42
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В Самарской губернской думе разрабатывается порядок привлечения жителей городов и районов к выполнению социально значимых работ.
Речь идет об уборке территорий, благоустройстве, работах по пожарной безопасности. Как подчеркивают в губдуме, участие граждан в возрасте от 17 лет будет на добровольной основе, в свободное от работы время и не чаще одного раза в три месяца, пишет "Волжская коммуна".
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