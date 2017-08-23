Самарскую площадь Куйбышева ремонтируют с опережением графика

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Капитальный ремонт на пощади имени Куйбышева, которая во время мундиаля станет местом проведения Фестиваля болельщиков FIFA, идет с опережением графика на семь дней.По словам представителя подрядной организации, на данный момент отфрезеровано около 25 000 тысяч квадратных метров асфальтобетона из 36 000, а также проведены новые коммуникации, которые обеспечат водо- и электроснабжение. Активно ведутся работы по благоустройству скверов, ремонту стационарного туалета, ограждения площади и системы освещения, сообщает мэрия Самары