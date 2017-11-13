Самарскую фабрику-кухню законсервируют на зиму

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На самарской "Фабрике—кухне" работы по консервации памятника идут полным ходом, начат монтаж временной кровли, укреплены стены, фундамент, укрываются перекрытия, сообщает в своем блоге депутат Самарской губдумы Михаил Матвеев.

"Благо погода держится как по заказу, и у сорвавших сроки реконструкции подрядчиков ООО СК «ЭТС» есть возможность отчасти себя реабилитировать. Видимо, договор с ними "Росизо" будет продлен, если, конечно эта прыть не иссякнет сразу после переутверждения сметы", пишет депутат.