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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

Самарскую фабрику-кухню законсервируют на зиму

13 ноября 2017 10:45
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Самарскую фабрику-кухню законсервируют на зиму Погода пока благоприятствует работам.
Погода пока благоприятствует работам.

На самарской "Фабрике—кухне" работы по консервации памятника идут полным ходом, начат монтаж временной кровли, укреплены стены, фундамент, укрываются перекрытия, сообщает в своем блоге депутат Самарской губдумы Михаил Матвеев.

"Благо погода держится как по заказу, и у сорвавших сроки реконструкции подрядчиков ООО СК «ЭТС» есть возможность отчасти себя реабилитировать. Видимо, договор с ними "Росизо" будет продлен, если, конечно эта прыть не иссякнет сразу после переутверждения сметы", пишет депутат.

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