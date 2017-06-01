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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

Самарский парк на Металлурге отремонтируют

1 июня 2017 13:50
128
Самарский парк на Металлурге отремонтируют
На эти цели направят 70 млн рублей.

Напомним, в текущем году на территории Кировского района города будет отремонтирован парк 50-летия Октября.

По словам председателя Самарской Губернской Думы Виктора Сазонова, на благоустройство территории планируется выделить более 70 млн рублей, пишет Самру.ру.

Парк на Металлурге был основан в 1968 году. Главная его достопримечательность - озеро с фонтаном «Царевна-лебедь» посередине, в водоеме живут утки. На территории парка находятся монумент «Солдат Победы», Вечный огонь и памятная стена с мемориальными досками. На досках указаны имена героев Советского Союза и ветеранов Великой Отечественной войны.
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