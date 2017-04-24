176

«Самарские распределительные сети» приняли участие в общегородском субботнике. В этом году только от аппарата управления участие в мероприятии приняло более 100 человек на 4 энергообъектах города.Работы проводились в Железнодорожном районе на подстанции 110 кВ Фарада, Кировском – в охранных зонах трех линий электропередачи 110 кВ, Самарском - на подстанции 110 кВ АТД и Октябрьском – на подстанции 110 кВ Ботаническая.Сотрудники «Самарских распределительных сетей» очистили всю прилегающую территорию от мусора и сухой листвы, покрасили бетонные конструкции, а также ограждения и заборы.Завершить все запланированные работы энергетики успели до дождя и снега. Среди всех участников субботника были выбраны самые активные и старательные – им вручили подарки от администрации Самары и билеты на концерт на главной площади города.