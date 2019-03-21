Самарские дворы готовятся к новому сезону комплексного обновления
21 марта 2019 17:25
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В 2018 году было обновлено более 100 объектов. В нынешнем сезоне курс на комплексное благоустройство будет продолжен. Современные детские и спортивные площадки, скамейки, освещения, озеленение, новые автомобильные парковки, - все это и многое другое появится в самарских дворах.
Один из ключевых тезисов федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» - общественный контроль на всех этап его реализации. Именно поэтому инициативные и неравнодушные жители Самары будут следить за ходом и качеством ремонтных работ, старт которых запланирован уже на май 2019 года.
Дополнительная информация размещена в открытом доступе на сайте Администрации городского округа Самара в разделе «Формирование комфортной городской среды», а также на сайте Департамента городского хозяйства и экологии.
Дворовые территории, планируемые к благоустройству в 2019 году на территории городского округа Самара в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» здесь, передает пресс-служба горадминистрации.
Фото: пресс-служба горадминистрации
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