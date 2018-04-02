Самарская область получит дополнительно 700 млн рублей из федерального бюджета на развитие сети автодорог
2 апреля 2018 20:33
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Данные средства были распределены в связи с увеличение федерального дорожного фонда за счет бюджетных средств, неиспользованных в 2017 году.
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