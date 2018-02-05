С середины февраля в Самаре начинается кампания по ремонту дорог
5 февраля 2018 15:07
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В первую очередь начнется ремонт улицы Чернореченской на участке от улицы Киевской до Клинической. Будут отремонтированы и другие дороги.
В этом году в Самаре планируется провести ремонт на 40 участках дорог. Их общая протяженность составляет более 44 километров. Уже анонсировался ремонт улицы Ново-Вокзальной и Новокуйбышевского шоссе.
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