Рядом со стадионом «Самара-Арена» на улице Дальней построят вертолетный центр
7 ноября 2017 15:49
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Выплачивать аренду областным властям будет инвестор — компания «Аэросоюз-Девелопмент», которая базируется в Московской области. Компания будет заниматься организацией экскурсий с воздуха и аэротакси.
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